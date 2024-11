Abogada de Jorge Valdivia cuestiona fallo de prisión preventiva: "La Corte se equivoca gravemente"

28 nov. 2024 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, conversó con la prensa tras acompañar al exjugador hasta la cárcel de Rancagua, en la región de O'Higgins, recinto penitenciario al que regresó este jueves al decretarse nuevamente prisión preventiva en su contra por dos denuncias de delitos sexuales.

"La Corte se equivoca gravemente"

"Todo ha sido muy reciente, pero no era un escenario imposible, sin embargo, vamos a estudiar los antecedentes, creemos que hay méritos para hacer alguna presentación para dejar sin efecto aquello", comenzó declarando la profesional.

En la instancia, Vial aseguró que "la Corte se equivoca gravemente en el relato de los hechos y eso hace que su resolución pueda ser recurrida. Vamos a analizar lo que vamos a hacer".

Sobre su opinión del fallo, la abogada insistió en que el tribunal de alzada se equivocó en "los términos". "Cuando señala cuáles serían los factores, cómo habrían ocurrido los hechos, confunde las situaciones y eso significa que no está considerando las cosas tal cual están", explicó.

Asimismo, remarcó que la Corte no tuvo la oportunidad de revisar los antecedentes de la misma forma en que lo hizo el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en cuya oportunidad la reformalización de Valdivia se extendió por tres jornadas.

"Desde el momento que considera situaciones inexistentes, que confunde los hechos, creo que la resolución tiene un problema grave, porque no está resolviendo en función de los antecedentes que realmente existen", precisó.

"Estaba bien... o sea, entrar a la cárcel no le gusta a nadie"

Respecto al estado de ánimo del exfutbolista, indicó que "estaba bien... o sea, entrar a la cárcel no le gusta a nadie, pero (está) confiando en lo que podamos hacer desde el punto de vista legal".

"Vamos a elegir los caminos que correspondan para que se dé la oportunidad de que efectivamente, atendiendo a los antecedentes que existen, se resuelva lo que corresponda", continuó la letrista.

En cuanto a la posibilidad de presentar un recurso de amparo, Vial dijo que es probable, pero que lo van a estudiar. "Estamos trabajando en esa línea desde ya, así que en los próximos días seguramente vamos a tener novedades", sostuvo.

"Lo vamos a estudiar con apuro, porque está privado de libertad, pero con toda la detención que sea necesaria y en su oportunidad vamos a ejercer las acciones que correspondan", agregó.

"No es necesaria una conducción policial"

Al ser consultada sobre por qué Valdivia decidió entregarse, la abogada defensora explicó que "me parece lo natural, él no tiene problema en entregarse, no es necesaria una conducción policial ni nada relativo, ha sido su comportamiento habitual".

"Nos parece una señal correcta que, dada la resolución de la Corte, comparezca de esta manera y es también lo que queremos instalar. No era necesario una orden de detención, pero ya informamos al tribunal de que ya hizo ingreso", expuso.

Respecto a la orden de detención emitida por la Corte, comentó: "Por lo que me dijeron, entiendo que es habitual en el tribunal, así que no creo que haya algo personal ni mucho menos, pero sí me parece que conforme a las garantías, lo que corresponde cuando no hay antecedes que permitan pensar que pueda incumplir una decisión judicial, lo lógico es que la oportunidad sea como en definitiva lo hicimos".

Finalmente, ante la pregunta de si insistirá en la inocencia del exjugador, contestó: "No tenemos ninguna duda de ello, y creo que todos los antecedentes van en esa línea, así que todo nuestro trabajo es justamente en tratar de acreditar aquello, y pese a estos resultados estamos tranquilos".

Todo sobre Jorge Valdivia