"Te voy a sacar la...": La amenaza del paciente que intentó agredir a doctor que lo despertó en el hospital de Yumbel

28 nov. 2024 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital de Yumbel, en la región del Biobío, fue escenario de una brutal amenaza hacia un médico. El pasado domingo, cuando el profesional de la salud se acercó a un paciente para despertarlo, este se ofuscó y lo intentó golpear.

Todo comenzó a las 7:15 horas del 24 de noviembre, mientras el doctor realizaba su ronda matutina. En ese momento fue hacia el paciente en cuestión, quien se encontraba durmiendo y lo amenazó por "despertarlo muy temprano". Frente a esto, se llamó a Carabineros, quienes detuvieron al hombre.

"Te voy a sacar la…"

Según los hechos expuestos en la audiencia de formalización, el paciente "amenazó de forma seria y verosímil al profesional de establecimiento de salud, un médico cirujano".

En ese momento le dijo: "qué te pasa huevón, por qué mier… me despiertas, que te pasa c... te voy a sacar la conc…", para luego abalanzarse sobre el médico con "intenciones de agredirlo, no logrando su propósito".

Paciente quedó libre

Tras el llamado a Carabineros, el sujeto fue detenido y formalizado por el delito de amenazas en contra de funcionarios de la salud.

Luego de la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Yumbel, el imputado quedó en libertad y con prohibición de acercarse a la víctima, y se fijó un plazo de 43 días de investigación.