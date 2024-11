"A veces pienso que es una pesadilla": El emotivo mensaje de nieta de María Ercira a más de 6 meses de su desaparición

28 nov. 2024 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

María Ercira Contreras es una adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de este año, cuando junto a su familia celebraban el Día de la Madre en un restaurante del fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso.

En un momento, ella se paró para ir al baño y desde ahí nunca más la vieron, lo que dio inicio a diversas diligencias. En este contexto, una de sus nietas, Carla Hernández, se ha dado el tiempo de informar sobre las novedades del caso y últimamente acusó negligencia de las autoridades.

El desahogo de la nieta de María Ercira Contreras

A través de un post de Instagram, la nieta de la adulta mayor hizo un llamado a seguir difundiendo datos sobre ella para poder hallarla lo más pronto posible.

"Aunque no lo crean, es demasiado importante hacerlo. Yo sé que después que pasa un tiempo en general las personas se aburren y no siguen compartiendo, pero créanme que el dolor para nosotros es peor cada día y no se calma por el paso del tiempo", sostuvo.

"Jamás pensamos vivir una tragedia de esta magnitud"

Dicho esto, Hernández expresó que "jamás como familia pensamos en vivir una tragedia de esta magnitud. A veces pienso que es una pesadilla y en cualquier minuto voy a despertar. Gracias de corazón a los que están presente en todo momento y nos apoyan constantemente en su búsqueda difundiendo".

Carla Hernández y María Ercira Contreras / Instagram

Por último, dijo en la misma publicación que "si pudiera pedir un deseo esta Navidad, sería encontrarte, abuela Chira".

Por el momento, continúan las diligencias en torno a la búsqueda de María Ercira Contreras, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, todavía no ha sido posible dar con una pista certera que indique su posible paradero.