"Yo no quería hacerlo público": Denunciante de Boric habla en exclusiva y asegura que ha sido víctima de "persecución"

26 nov. 2024 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

La denunciante del Presidente Gabriel Boric conversó en exclusiva para Meganoticias sobre la acusación conocida en las últimas horas, asegurando que esta no solo apunta contra el Mandatario, sino contra todos aquellos que resulten responsables. Asimismo, afirmó estar siendo víctima de persecución.

"No sé por qué lo hizo público él de esa forma"

"Es súper complicado para mí el tema, porque es algo súper privado, yo no soy una persona pública. Yo no quería hacerlo público, lo hizo público la persona. Y no es contra él no más la denuncia, es contra quien resulte responsable también", comenzó señalando la denunciante luego de acceder a conversar vía telefónica con Meganoticias.

En la entrevista, la mujer explicó que la denuncia apunta a difusión de imágenes privadas. "Es por eso y también porque me han hackeado durante todo este último año todas mis cosas. Entonces no es solamente contra Gabriel Boric. La denuncia es contra él y contra quienes resulten responsables", reiteró.

"Es una investigación que recién está comenzando, entonces no sé por qué lo hizo público él de esa forma", añadió.

"No le he compartido ninguna foto íntima"

Respecto al supuesto hackeo del que dice haber sido víctima, asegura que vendría desde el círculo del Presidente Gabriel Boric. "Lo que pasa es que de ahí se origina. Encontré las fotos en Internet y, por lo tanto, la persona que tuvo acceso fue él y de ahí parte todo", sostuvo a Meganoticias.

Eso sí, afirmó que "no le he compartido ninguna foto íntima" al Mandatario vía correo electrónico. Al ser consultada sobre las supuestas imágenes que el abogado de Boric dice que ella le habría enviado, respondió: "No quiero seguir hablando, porque está en investigación. Pero no, no he compartido nada mío personal con nadie. No comparto fotos íntimas".

"Él tiene su versión y yo tengo mi versión"

La denunciante insistió en no entregar más detalles sobre la causa, reafirmando que "está recién en investigación. Él tiene su versión y yo tengo mi versión. Eso tiene que seguir un curso regular. Yo recién hice una entrevista con la fiscal y voy a seguir haciendo mi entrevista, y él tendrá que hacer lo mismo que yo, pero ahora no es tiempo para dilucidar todo lo que pasó. No es así. No funcionan así las investigaciones".

Eso sí, sostuvo que la denuncia es por filtración de fotografías privadas: "La denuncia es esa, y yo voy a continuar hasta que se llegue al final".

"La figura penal es por persecución"

En cuanto al delito por acoso sexual que el abogado del Presidente Boric dice que ella denunció en su contra, la mujer respondió: "Está en investigación, no te puedo asegurar que fue así, te digo que es algo que está en investigación".

"El acoso sexual, la figura que yo estoy planteando, no es algo físico. Hay una figura que es especial para que la busquen si quieren, y es lo que yo hice, pero es la figura penal especial. Es por persecución, es como acoso. No es físico".

"Él lo hizo así, algo público, ya lo notificaron explicando el delito por el que yo estoy haciendo la denuncia. Y no es contra él no más tampoco, entonces qué lástima que haya publicado esto de esta forma, porque ni siquiera lleva dos meses de investigación esto", complementó.

La denunciante insistió en que "no soy una persona pública, no tengo redes sociales, soy de muy bajo perfil, no quiero aparecer en entrevistas, que hablen de mí, no quise hacerlo yo, lo hizo él. Es algo particular, privado, y que me afectó mucho y me afecta hoy. Estoy con tratamiento médico".

