"La decisión es no por ahora": Fiscalía Nacional descarta asumir investigación por denuncia contra el Presidente Boric

26 nov. 2024 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación por la denuncia presentada en contra del Presidente Gabriel Boric por una presunta "difusión de imágenes íntimas", la cual, de momento, se encuentra en manos de la Fiscalía Regional de Magallanes.

El persecutor descartó, por ahora, que la Fiscalía Nacional asuma la causa, la cual se encuentra reservada y mantiene al Mandatario en calidad de imputado.

¿Qué dijo Valencia sobre la investigación de la denuncia contra Boric?

Al ser consultado si él mismo asumirá la indagatoria, Valencia respondió que "tomamos conocimiento de la existencia de esta denuncia, poco tiempo después de que esta se presentó... El fiscal regional estimó oportuno comunicar a la Fiscalía Nacional la existencia de la misma. En su momento evaluamos la situación y consideramos que no era necesario asumir directamente".

"El fiscal regional de Magallanes ha estado realizando un conjunto de diligencias que son las apropiadas para un caso de esta naturaleza, sin perjuicio de que son siempre decisiones que son provisorias, que se pueden revisar a la luz de nuevos antecedentes, no se puede descartar que eso pudiera ocurrir en el futuro. Pero de momento, sobre la base de antecedentes que contábamos, al momento que tuvimos que decidirlo, nos parecía que no era necesario", sostuvo, recalcando que "la decisión es no por ahora".

Las diligencias tras la denuncia contra Boric

Al ser consultado por las diligencias del caso, el persecutor respondió que "son investigaciones que son reservadas, así lo ha manifestado el fiscal a cargo de la causa y me remito a lo que ya hizo público el día de hoy... Por lo tanto, todas las diligencias que él decrete en esta investigación van a ser aquellas que él estime pertinentes".

"La calidad de Presidente, teniendo en consideración de que hay una denuncia que se dirige en su contra, es inequívocamente de imputado, sin perjuicio del mérito que pueda tener esa denuncia y la investigación que se realice", precisó.

Respecto a si el Presidente Boric será llamado a declarar, expuso que "esa es una decisión que tiene que tomar el fiscal (...), pero siempre cuando se trata de una investigación penal que se dirige contra una persona, y esa persona tiene la calidad de imputado, la declaración de esa persona forma parte de su derecho a defensa".

