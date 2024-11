Abogado de Boric insiste en su inocencia tras denuncia: "El Presidente es víctima de una situación de acoso sistemático"

26 nov. 2024 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, abordó en la mañana de este martes la denuncia de acoso contra el mandatario, insistiendo su inocencia y asegurando que es el jefe de Estado el que ha sido "víctima de una situación de acoso sistemático".

Cabe recordar que el pasado martes el profesional dio a conocer una querella en contra del mandatario por presunta "difusión de imágenes privadas" y acoso sexual. De acuerdo a la carta firmada por la defensa del jefe de Estado, esto guarda relación con hechos que datan de hace más de 10 años atrás.

¿Qué dijo el abogado de Boric?

Valenzuela recalcó que "desde julio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos, constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del 2024".

"Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envío de 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente", agregó.

Al ser consultado si alguna vez el mandatario respondió estos mensajes, indicó que "han existido respuestas, todas respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún tipo de justificación. Por ejemplo, signos de interrogación y preguntas de qué se trata esto".

"Diez años después, porque no ha habido ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, se ha presentado una denuncia en la Fiscalía regional de Magallanes en los términos que han sido comunicados el día de ayer", expuso.

"El Presidente es víctima de una situación de acoso sistemático"

Valenzuela sostuvo que "desde el primer momento el Presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. Tanto es así que yo el día 22 de octubre me entrevisté personalmente con el fiscal regional de Magallanes y le hice entrega de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores".

"El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia, y quiero ser muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El Presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través de envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia", aseguró Valenzuela.

Respecto a por qué no se dio a conocer públicamente antes esta denuncia, respondió que "el consejo profesional ha indicado que lo que nosotros teníamos que hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia. La última comunicación con la Fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre. A mí me ha parecido que el plazo de un mes fue prudente para hacer públicos estos hechos, porque no tenemos nada que esconder que el Presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos en la investigación".

En desarrollo...