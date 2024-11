"Ayúdame, no me quiero ir con él": El relato del taxista que estuvo con Manuel Monsalve y su denunciante

26 nov. 2024 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

El taxista que trasladó a Manuel Monsalve junto a su denunciante durante la noche del 22 de septiembre -cuando habría ocurrido la presunta violación- habló por primera vez ante la prensa. En su declaración, el transportista aseguró que en ese momento desconocía que se trataba del exsubsecretario a quien trasladaba.

"Me enteré cuando estaba en la PDI, cuando estaba dando mi declaración, salió todo a la luz. Ahí me enteré recién que era Manuel Monsalve", afirmó en entrevista con 24 horas.

"No se veía tan ebrio"

"Cuando la chica me hace parar, le bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca", relató el taxista sobre su primer encuentro con la denunciante. "Me quiso dar un beso y entonces me dice ‘ayúdame, no me quiero ir con él'", agregó.

Pese a que la mujer le pidió ayuda, el transportista afirmó que no hizo nada por socorrerla al constatar que se conocía de antes con Monsalve, quien la acompañó en todo momento. "Ellos conversaban, las palabras exactamente no me acuerdo, pero ella sí le dijo, en dos o tres ocasiones, mi amor. Y él también se lo respondió", explicó.

En esa misma línea, el testigo reiteró que pensó que se trataba de una discusión de pareja y que no existió ninguna especie de forcejeo o agresión física mientras viajaban.

Finalmente, a más de dos meses de los hechos, el taxista aseguró que desearía haber actuado de otra manera. "Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento. Me he cuestionado hartas cosas ahora", aseguró.

