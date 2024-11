Exclusivo: Los argumentos de la defensa de Monsalve en la apelación que busca revertir su prisión preventiva

26 nov. 2024 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Manuel Monsalve, Lino Disi, ingresó este martes un recurso de apelación con el que busca revertir la prisión preventiva que el exsubsecretario cumple en Capitán Yáber. En el escrito, solicita que la medida cautelar sea cambiada a arresto domiciliario total "o bien, las medidas cautelares que se estimen pertinentes, en todo caso, menos gravosa que la hoy vigente".

La exautoridad se encuentra con prisión preventiva desde la noche del pasado martes 19 de noviembre, en el marco de la denuncia de violación presentada en su contra por parte de una funcionaria del Ejecutivo.

Los argumentos de la defensa de Monsalve para que se revierta la prisión preventiva

La apelación expone que "el supuesto de hecho que fuera calificado por el Ministerio Público como constitutivo del delito de violación, presenta características excepcionales. No se basa en un relato, prueba paradigmática en delitos sexuales, sino más bien en una 'sospecha'".

"Es un hecho no debatido, que con la excepción de algunos flashbacks por parte de ambos, la denunciante y nuestro representado no tienen recuerdos de lo ocurrido desde algún momento posterior a la 18:00 horas y algún momento de la mañana del día 23 de octubre del presente año", agrega.

Acceso carnal y consentimiento

Además, afirma que "los antecedentes científicos no aportan ningún elemento que de certeza respecto de la existencia del acceso carnal... La resolución que se impugna no se hace cargo en ningún sentido de descartar esta posibilidad".

Del mismo modo, sostiene que "tampoco es posible tener por acreditada la falta de consentimiento. No es un hecho debatido que ambas personas involucradas habían ingerido grandes cantidades de alcohol".

El relato "no es consistente con el tiempo"

Por otra parte, detalla que "a diferencia del supuesto de hecho de la presunta violación, el supuesto de hecho que fuera calificado por el Ministerio Público como constitutivo de abuso sexual, sí tiene un relato. Una descripción dada por la supuesta víctima que se enfrenta a la versión de los hechos dada por nuestro representado".

Luego agrega que "como se señaló la versión de los hechos desde la perspectiva de nuestro representado, aún no ha sido posible ser planteada por medio de su declaración. Sin perjuicio de esto, sólo considerando los hechos de la forma descrita por el persecutor, no se dan en el caso los requisitos típicos de la figura imputada".

"Dicho eso y siendo este un supuesto de hecho que no tiene más evidencia que el relato de la denunciante, lo primero que se debe decir de este relato, como se verá, no es consistente en el tiempo", añade.

Monsalve no sería un peligro para la seguridad de la sociedad

En la apelación también se sostiene que la libertad Monsalve no significa un peligro para la seguridad de la sociedad.

"La aplicación en sede de medidas cautelares, en donde el sujeto procesal imputado se presume inocente, no puede ser sino entendida en relación a la víctima a que se quiere proteger, y fue el mismo tribunal que estableció que no existe peligro alguno para la víctima ni peligro de reiteración", asevera.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

