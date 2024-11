Perros estaban en estado de desnutrición: Hombre fue detenido tras denuncia por maltrato animal en Osorno

22 nov. 2024 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 35 años, de nacionalidad chilena, fue detenido en flagrancia en el sector Rahue Alto, en la comuna de Osorno, región de Los Lagos, por el delito de maltrato animal. El procedimiento fue liderado por funcionarios de Seguridad Pública de la comuna en conjunto con la PDI, quienes encontraron dos perros en un grave estado de desnutrición.

Se trataba de un macho y una hembra que estaban en precarias condiciones de salud en una vivienda, motivo por el que su dueño fue imputado por infringir la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito).

"Presentaban un estado deplorable"

De acuerdo a lo informado por el director de Seguridad Pública del Municipio, Leonel Morales, al diario El Austral de Osorno, recibieron una denuncia el miércoles por parte de una agrupación animalista de la ciudad.

"Con esa información, la Oficina de Tenencia Responsable y el equipo de profesionales que aquí labora, concurrieron hasta el domicilio, donde se comprobó que en el interior había dos canes adultos en pésimas condiciones de salud e higiene, los que presentaban un estado deplorable; estaban desnutridos y se notaba un total abandono por parte de la persona que los tenía a su cargo", afirmó Morales.

A raíz de ello, el jueves se llamó a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, quienes detuvieron al sujeto. Por su parte, las mascotas fueron entregadas a una agrupación animalista para su cuidado y posterior adopción.

El futuro de los perritos

Jenny Muñoz, la presidenta de la agrupación "Rescatando Ángeles", que quedó a cargo de las mascotas, aseguró que la denuncia fue subida a redes sociales de manera anónima, pero no había fotos ni videos con evidencia. "Cuando llegamos allá no nos quisieron mostrar a los perritos, decían que no había ningún maltrato, y como no pudimos verificar, tuvimos que hacer la denuncia por maltrato", contó.

Actualmente, el macho está en un delicado estado de salud por desnutrición, mientras que la hembra está algo mejor. "No podemos darlos en adopción todavía, primero porque tiene que llegar una resolución del Ministerio Público y además los perros están en recuperación, la hembra se podrá recuperar pronto, pero el macho está bastante complicado", sinceró.

