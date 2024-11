Megadebate entre Claudio Orrego y Francisco Orrego: Seguridad, cuestionamientos cruzados y desafíos

20 nov. 2024 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, los candidatos a la Gobernación por la Región Metropolitana, Claudio Orrego y Francisco Orrego, se enfrentaron en un debate transmitido por Meganoticias Prime, en donde entregaron sus puntos de vista sobre diferentes temas, de cara a la segunda vuelta.

La agenda de seguridad, probidad y cuestionamientos cruzados entre ambos aspirantes marcaron la discusión moderada por Andrea Arístegui y Juan Manuel Astorga.

Seguridad

El primer tema abordado por ambos aspirantes fue el de seguridad, donde el candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego, reafirmó su idea de imitar modelos implementados en Argentina y Estados Unidos. Entre ellos, la instauración de un número telefónico tipo "911" y la creación de un centro intercomunal que coordine a los 52 municipios de la Región Metropolitana.

Por su parte, Claudio Orrego, reafirmó las medidas que ya ha adoptado bajo su gestión, como la implementación de cámaras de seguridad y tecnología con inteligencia artificial para la prevención y persecución de delitos.

Desafíos

"Yo creo que hay que terminar con las tomas. De la experiencia que tuve yo como alcalde de Peñalolén, tuvimos en su momento la toma más grande la historia de Chile. Nos demoramos 15 años, pero hoy la toma no existe, la gente tiene su casa y el lugar es un parque", afirmó Claudio Orrego al ser consultado por la crisis habitacional y de tomas que afecta a la región.

Por su parte, el candidato de derecha, Francisco Orrego, agregó: "Queremos realizar una auditoría, apenas ingresemos al Gobierno Regional", en respuesta a polémicas por falta a la probidad y el "caso fundaciones" durante los últimos años. "Tenemos que autofiscalizarnos", destacó.

Cuestionamientos

Finalmente, ambos candidatos abordaron polémicas que han marcado sus campañas. En el caso de Claudio, el respaldo del Partido Comunista, y en el de Francisco, su postura agresiva durante programas de discusión política.

"No me complica ningún apoyo", señaló el candidato independiente, Claudio Orrego. "No me complican ningunas de estas votaciones, porque son desde la derecha hasta la izquierda. La candidatura más transversal de Chile es la mía", concluyó.

Por su parte, Francisco Orrego afirmó que continuará fiel al estilo confrontacional y directo que lo ha hecho popular y ampliamente criticado. "Yo tengo un estilo frontal y lo voy a seguir manteniendo. Voy a seguir siendo directo", contestó.

