"Hay que terminar con las tomas": Claudio Orrego abordó los desalojos de campamentos en Megadebate

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, los candidatos a la Gobernación por la Región Metropolitana, Claudio Orrego y Francisco Orrego, se enfrentaron en un debate transmitido por Meganoticias Prime, en donde entregaron sus puntos de vista sobre diferentes temas, de cara a la segunda vuelta.

En el segmento "Desafíos de la ciudad", Claudio Orrego fue consultado si es que estaba de acuerdo con el desalojo de las tomas en la capital, y cuál eran sus propuestas para abordar esta problemática.

"Hay que terminar con las tomas"

"Yo creo que hay que terminar con las tomas. De la experiencia que tuve yo como alcalde de Peñalolén, tuvimos en su momento la toma más grande la historia de Chile. Nos demoramos 15 años, pero hoy la toma no existe, la gente tiene su casa y el lugar es un parque", comenzó señalando.

"Sacar una toma de 3.500 familias instaladas con casas definitivas no es fácil, pero que hay que partir, y hay que partir con la lógica de que la gente que se instaló ilegalmente en un lugar (...) están en lugares en donde la gente no puede construir definitivamente, no solo por un tema de propiedad, sino por la calidad del terreno", agregó Claudio Orrego.

En la instancia, aunque "nunca es bueno meter a toda la gente dentro del mismo saco", reconoció que "hay gente que ocupa las tomas de terreno como fachada para la actividad criminal y crimen organizado".

"Hay que tener un plan que confine el lugar, que haga un catastro de quienes están dentro, que haga un trabajo de inteligencia de seguridad. El gobernador puede ayudar. No tenemos atribuciones en esa materia, pero podemos colaborar", añadió.

¿Cuándo es la segunda vuelta de gobernadores?

La segunda vuelta de la elección de gobernadores se llevará a cabo este domingo 24 de noviembre en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

La elección contará con voto obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar en dichas regiones.

