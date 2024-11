"No me complica ningún apoyo": Claudio Orrego comentó respaldo del PC en debate de Meganoticias Prime

20 nov. 2024 - 22:53 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, los candidatos a la Gobernación por la Región Metropolitana, Claudio Orrego y Francisco Orrego, se enfrentaron en un debate transmitido por Meganoticias Prime, en donde entregaron sus puntos de vista sobre diferentes temas, de cara a la segunda vuelta.

En el segmento "La campaña", Claudio Orrego fue consultado por el apoyo que recibió del Partido Comunista en el balotaje, lo que habría generado cierta incomodidad en el candidato. Pese a ello, aseguró que "no me complica ningún apoyo".

"No me complica ningún apoyo"

"Yo soy un candidato independiente, junté mis 26 mil firmas y en segunda vuelta uno recibe todos los apoyos, desde la izquierda hasta la derecha, como lo he recibido yo", comenzó señalando Orrego al ser consultado sobre el respaldo del PC.

"No me complica ningún apoyo que venga en segunda vuelta, porque yo no tranzo mis principios. Mis principios están en mi programa, los vecinos lo saben, yo trabajo para la gente, y el que quiere votar por mí, bienvenido sea en segunda vuelta", aseguró el abogado.

Posteriormente, insistió en que "no me complican ningunas de estas votaciones, porque son desde la derecha hasta la izquierda. La candidatura más transversal de Chile es la mía".

¿Cuándo es la segunda vuelta de gobernadores?

La segunda vuelta de la elección de gobernadores se llevará a cabo este domingo 24 de noviembre en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

La elección contará con voto obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar en dichas regiones.

