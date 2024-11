Tras salida de Interior: Luppy Aguirre descarta gestiones a favor de Monsalve y reconoce "orientaciones legales"

20 nov. 2024 - 18:03 hrs.

La exjefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, aseguró que “jamás” hizo gestiones en beneficio de Manuel Monsalve, pero reconoció que entregó “orientaciones legales”.

La abogada dejó su cargo después de que se revelasen presuntas comunicaciones que mantuvo con el exsubsecretario Monsalve antes de que se conociera la denuncia contra la exautoridad de Gobierno, cuyas consecuencias lo mantiene desde anoche en prisión preventiva en Rancagua, imputado por abuso sexual y violación de una subalterna.

¿Qué dijo Luppy Aguirre tras dejar el cargo?

Ya fuera del palacio de Gobierno, Aguirre comunicó que “jamás” realizó gestiones en beneficio de Monsalve, pero admitió que sí habría realizado “orientaciones legales, por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio”.

Aguirre aseguró que se enteró del caso de Manuel Monsalve el martes 15 de octubre por la noche, cuando Monsalve le comentó que “temía estar siendo víctima de operación política o del crimen organizado, pues no recordaba nada de lo sucedido y creía haber sido drogado”.

"Jamás realicé gestiones"

“Jamás realicé gestiones ni con el fiscal Armendáriz ni con el general director de Carabineros, quienes sin duda podrán confirmar aquello. No hice gestiones con nadie del Ministerio Público, de las policías ni del Poder Judicial, en beneficio de Manuel Monsalve, pues quienes me conocen saben de mi intachable carrera profesional y la corrección con la cual la he llevado siempre”, aseguró.

Lupp Aguirre agregó que cuando se enteró “de manera general y sin detalles” de lo que estaba ocurriendo, entregó “orientaciones legales por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio, señalándole, desde el primer minuto, que debía tener asistencia jurídica privada para este caso, recomendándole abogados conocidos de la plaza, como lo haría cualquier profesional ante una consulta de tal naturaleza”.

También afirmó que no conversó de estos temas “con ninguna autoridad de Gobierno antes de que Manuel Monsalve renunciara a su cargo” y que tampoco fue consultada sobre el tema, “limitándome a realizar las gestiones que correspondían entre ellas -y fue mi última comunicación con el exsubsecretario- solicitarle el día viernes 18 de octubre el envío de su carta de renuncia, para tramitar los decretos respectivos”.

En cuanto a su renuncia, dijo que lo hizo con la convicción de que “el carácter técnico de mi gestión en la División Jurídica de Interior primará sobre cualquier otra consideración”.

