Cómo es el módulo donde está Monsalve y con quién compartirá celda: Gendarmería cuestiona la seguridad de la cárcel

20 nov. 2024 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este miércoles, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó hasta la cárcel de Rancagua para cumplir la prisión preventiva que fue decretada en su contra en el marco de la denuncia que enfrenta por abuso sexual. Si bien el recinto es de alta seguridad, desde Gendarmería han cuestionado los resguardos que tiene el complejo penitenciario.

Cabe recordar que Gendarmería se encuentra en medio de una movilización, denunciando problemas de infraestructura y recursos, y exigiendo mejores condiciones laborales.

Cuestionan seguridad de cárcel donde está Monsalve

El suboficial mayor de Gendarmería, César Guzmán, recordó que "la semana pasada, en la medianoche, salieron dos internos desde una celda de aislamiento, donde pudieron abrir la celda con una cuchara. Uno de ellos logró escapar, se fue hacia sectores agrícolas y tres horas y media después de un funcionario de nosotros, que andaba en el exterior, a cinco kilómetros de acá, lo percató que andaba deambulando".

"La parte del módulo donde está (Monsalve) tiene las condiciones, pero yo explico que un interno abrió una celda y puede saltar al sector donde está Monsalve. Nosotros no tenemos el personal para estarlo cuidando con trato directo. Tenemos personal, pero para el normal funcionamiento, no par albergar este tipo de gente", sostuvo.

"Acuérdense que el interno Monsalve era un funcionario de Gobierno, de altos mandos, donde luchó mucho contra el crimen organizado. Entonces, para nosotros, es complicado", agregó, señalando que muchos reclusos están en el recinto por "la misma gestión" de la exautoridad.

¿Cómo es el módulo en el que está Monsalve?

El exsubsecretario se encuentra en el Módulo 86, donde también hay otros 70 internos y cuenta con celdas para dos o tres personas. Se trata del mismo lugar en que ha estado Jorge Valdivia y Eduardo Macaya.

"Es un módulo como cualquier módulo, solamente que están los internos ligados a delitos sexuales y, si bien es cierto, son delitos gravísimos para la ciudadanía, dentro del mundo delictual de las cárceles son de menor jerarquía. Son internos que son más controlables", expuso Guzmán.

Asimismo, recalcó que "esto es una cárcel de máxima seguridad. Si bien es cierto, es una cárcel moderna a nivel sudamericano, sí tenemos el problema de infraestructura por el paso del tiempo".

¿Con quién está compartiendo Celda Monsalve?

Monsalve fue ubicado en la celda 44, donde también está Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, que se encuentra en prisión preventiva por fraude al fisco.

Sobre esto último, el cabo segundo Almiro Seguel explicó que "el módulo es esencialmente de delitos sexuales, pero sí hay excepciones. Cuando nosotros tenemos población penal o reclusos que ingresan y que es difícil asegurar su integridad en otros módulos, dada la las paupérrimas condiciones de infraestructura que mantiene la unidad penal".

"Si me pregunta a priori en el módulo que quedó, no debería tener problema en cuanto a seguridad, a ser víctima de agresiones. No lo descarto, pero no debería", afirmó.

Se podría cruzar con miembros del Tren de Aragua

César Guzmán indicó que el exsubsecretario de todos modos se podría topar con otros reclusos "en el transcurso del día, si es que él es derivado al hospital o de repente es solicitado por los abogados. Claro que hay áreas comunes donde nosotros tenemos que estar sumamente atentos por la calidad de este interno".

En ese sentido, aseveró que "perfectamente se podría cruzar" con integrantes del Tren de Aragua, banda que él colaboró con su desarticulación mientras ocupó el cargo de subsecretario del Interior.

"Nosotros confiamos en las capacidades que tiene el personal de Gendarmería que trabaja aquí en Rancagua, pero sí también tenemos que mencionar que tenemos una carencia muy importante de personal", finalizó.