"Esto ha pasado todo límite": Abogado de Monsalve apunta a filtraciones y dice que pedirán más plazo para la defensa

19 nov. 2024 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Al llegar al Centro de Justicia para continuar con la formalización de Manuel Monsalve, Lino Disi, abogado del exsubsecretario, anunció que pedirán plazo al Juzgado de Garantía para la revisión de antecedentes para fundamentar la defensa y criticó las filtraciones que ha habido en el caso.

El pasado viernes el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, suspendió la formalización para que la representación legal de la exautoridad pudiera acceder a la carpeta investigativa.

¿Qué dijo el abogado de Monsalve?

"Lo que dijimos el otro día respecto a que se había obtenido una ventaja procesal, se mantiene. Es una carpeta muy grande, además no está puesta en un solo documento y es muy difícil navegar en ella. Llegamos en condiciones que todavía entendemos que no aseguran las garantías necesarias para poder discutir y por lo mismo vamos a ver la posibilidad de tener algo más de plazo", manifestó Disi.

"Parte de las garantías es dar tiempo y también los medios. Hay cuestiones que deberían estar y que todavía no encontramos, y esa es parte de las razones por la que necesitamos más tiempo", aseveró.

"Esto ha pasado todo límite"

Al ser consultado por las conversaciones que tuvo Monsalve con la víctima, las que habrían ocurrido fuera del vínculo laboral, el abogado señaló que "ese material, eso es lo que necesitamos y necesitamos estudiarlo. No hemos tenido precisamente tiempo para eso. Hay cuestiones que no están, no quiero adelantar precisamente los argumentos que vamos a dar de fondo, pero hay información muy relevante que no la tenemos todavía".

"En casos como esto, en los cuales nosotros entendemos los resguardos que debe haber con las personas que ocupan el lugar de víctima, lo importante es tomárselas en serio, y tomársela en serio parte también con tener cuidado con las filtraciones, y en este caso en particular esto ha pasado todo límite, para efectos de entender cuál es la información y dónde esta tiene que tener relevancia, y tiene que tener relevancia en los tribunales de justicia", indicó Disi.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

