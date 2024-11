"Voy a competir en las primarias": Carter deja La Florida buscando llegar a La Moneda y manda un mensaje a Matthei

19 nov. 2024 - 06:53 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes, Rodolfo Carter renunció a la alcaldía de La Florida y reiteró su intención de ser candidato presidencial participando en las posibles primarias de Chile Vamos. Fue en ese contexto, que el exjefe comunal le dejó un mensaje a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sería la carta de la mencionada coalición para llegar al Palacio de La Moneda.

Además, precisó que en el caso de no lograr llegar al sillón presidencial buscará obtener un escaño en el Congreso Nacional.

¿Qué dijo Carter sobre sus aspiraciones presidenciales?

"Si Chile Vamos decide aceptar las primarias como debería hacerlo, como lo ha hecho siempre, como corresponde que se haga; voy a competir en las primarias y tengo fe que con la ayuda de los chilenos ganaremos", indicó el exalcalde de La Florida.

Carter afirmó que de no poder cumplir sus aspiraciones presidenciales "voy a buscar el camino parlamentario, probablemente a través del Senado. Pero veo muy difícil, improbable, que sea candidato por Chile Vamos".

"Ojalá Chile Vamos no cometa ese error y se abra a las primarias. Porque la gracia de las primarias es que se discuten ideas, triunfa el mejor y los que no ganan lo apoyan. Si ese proceso se da, obviamente yo podría ser senador, en el evento que no ganara la primaria, con Chile Vamos", agregó.

El mensaje de Carter a Matthei

En esa línea, el exalcalde expresó: "Le pido a la alcaldesa Matthei que recuerde que hace cuatro años, cuando a ella no la dejaron competir con Joaquín Lavín, reclamó la inexistencia de primarias".

"Los chilenos no solo esperan respeto, fraternidad, también esperan coherencia. Lo que se pidió hace cuatro años se tiene que cumplir ahora también", añadió.

