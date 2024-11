A pasos del Teatro Municipal: El nuevo hotel de lujo que apuesta por el "encanto" del centro de Santiago

18 nov. 2024 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace unos 15 años, el chileno-alemán Fernando Gruenberg y el alemán Christian Fiederer vienen gestando la idea de abrir su propio hotel en pleno centro histórico de Santiago.

Tras pasar sus vidas administrando hoteles de cadenas como Radisson, Le Méridien y Hilton en distintas partes del mundo, el sueño de estos amigos está pronto a concretarse con la apertura del Debaines, un hotel de lujo situado a solo unos pasos del Teatro Municipal.

El "encanto" del centro de Santiago

La decisión de ubicar su alojamiento, miembro acreditado de la asociación internacional Small Luxury Hotels of the World, en pleno centro de la capital ha sido cuestionada por muchos, sin embargo, Fernando y Christian justifican su elección por el "encanto" del casco histórico santiaguino.

"No entiendo la falta de amor de los santiaguinos por su propia capital. El centro de Santiago tiene una característica que el visitante valora. No se ve como un pequeño Disney; hay edificios feos, luego otros bonitos. Modernos y antiguos, es una mezcla atractiva", le comentó Fiederer al DF MAS.

Con esa mentalidad es con la que en el año 2018 se acercaron a la Sociedad Nacional Agrícola (SNA) para convencerlos de que les vendieran un angosto terreno que usaban como estacionamientos en calle Agustinas, a escasos metros de la esquina con Mac Iver.

En ese terreno de 12 x 64 metros, pese a una paralización durante la pandemia, levantaron un moderno edificio vidriado de 10 pisos, obra del Premio Nacional de Arquitectura 2002, Juan Sabbagh, en el que se cobija actualmente al Debaines.

Hotel Debaines

"Next to the Opera"

El hotel fue decorado por Paula Gutiérrez, responsable de otros hoteles de lujo como el Casa Higuera en Valparaíso. Para el interiorismo, Gutiérrez consideró la cercanía con el Teatro Municipal, quienes incluso donaron fotos de su archivo para decorar el "Cooper Room" del hotel.

"Estamos muy unidos", explicó la dupla respecto a la estrecha relación con el teatro, entidad que aseguraron está contenta de contar con un hotel cercano para alojar a sus artistas internacionales y contar con una cafetería y un restaurante abiertos al público a tan solo unos metros.

Tan estrecha es esta relación que el hotel se promociona en sus redes con un "Very, very, very soon, next to the Opera", e incluso su nombre es un homenaje a François Brunet de Baines, arquitecto francés que diseñó varios edificios históricos del centro, como el mismísimo Teatro Municipal o el ExCongreso Nacional.

Hotel Debaines

"Estamos en la mejor ubicación"

Pero pese a su entusiasmo, las críticas por su ubicación en el centro de la capital no se han acallado e incluso aumentaron con el estallido social, sin embargo, Gruenberg fue enfático: "Nos asustó, claro, pero sencillamente dijimos 'esto va a renacer'".

"Cuando se explica que estamos al lado de la ópera, es una manera de decirle al mundo que estamos en la mejor ubicación que puedes tener. A metros del Cerro Santa Lucía, de la Biblioteca Nacional, cerca del Palacio de Gobierno, de los museos, del barrio Lastarria", complementó Fiederer, un "enamorado" de Santiago.

Estos amigos, con décadas en el negocio hotelero, están contentos con su elección al apostar por la "vida" del centro en desmedro de la "esterilidad" del barrio alto. "Para el mundo exterior esa discusión realmente no se entiende. Uno cuando viaja siempre busca el centro de las ciudades", sostuvo el empresario alemán.

