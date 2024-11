"No era recomendable salir tarde": El lamento del hermano de joven desaparecido en el mar de Lenga

18 nov. 2024 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Aníbal Silva Candia, un joven veterinario de 26 años que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 13 de noviembre, tras caer al mar mientras realizaba deportes acuáticos en la zona de la caleta Lenga, comuna de Hualpén, región del Biobío.

Esta mañana, la Armada entregó nuevos detalles del proceso de rebúsqueda a través de equipos aéreos, terrestres y acuáticos. Por su parte, su hermano conversó con Meganoticias sobre los antecedentes del caso.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo a lo informado por el capitán de puerto San Vicente de la Armada, Felipe Estrada, "nos encontramos en una rebúsqueda de la persona. Lamentablemente, en una actividad en la que se encontraban 4 personas haciendo stand up paddle (SUP), una de ellas desapareció".

En cuanto a los detalles del accidente, Estrada explicó que "se encontraban practicando esta actividad entre el sector de Playa Los Cuervos y Playa Ramuntcho, momento que el viento los hizo garrear (desplazarse) hacia la instalación portuaria de Abastible (mar adentro)".

"En ese momento, la persona desaparecida se lanzó al agua para nadar a la costa. Las otras personas que seguían en las tablas, lo perdieron de vista y fueron rescatadas", comentó el uniformado, quien agregó que el viento de esa jornada fue "mayor a lo normal, lo que produjo que estas personas fueran arrastradas".

El lamento del hermano de Aníbal

El hermano de Aníbal, Alejandro Silva, comentó que estaba él comenzando en el deporte y que no contaba con equipamiento especial. "Yo no tenía idea que se iba a juntar con amigos, porque si hubiese sabido le hubiera dicho que no era recomendable salir tarde, con viento y menos con gente que no practica y no tiene mucha experiencia", aseveró.

De todas maneras, mantiene la esperanza en encontrarlo, ya que sostuvo que "como nadador Aníbal tiene buenas habilidades y confiamos en ello. Toda esta adrenalina del momento pudo haberlo ayudado a nadar a la orilla".

Cerca de 200 personas participan en la búsqueda

El capitán Estrada afirmó que han realizado grandes esfuerzos en compañía de personal de Bomberos de diferentes localidades, Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), la Gobernación Marítima, pescadores del lugar y familiares y amigos del desaparecido. Además, han utilizados medios terrestres y acuáticos, junto a helicópteros y drones.

También han utilizado un robot submarino, además de buzos en el mar. "En total, somos casi 200 personas en la rebúsqueda", aseguró Estrada. "Esperamos poder encontrar a esta persona, ojalá en el menor tiempo posible", concluyó.

Por su parte, Alejandro Silva explicó que están juntando $2.500.000 para llevar equipo especializado de búsqueda desde Puerto Montt a la zona, el que "puede observar algún cuerpo, ya que es lo más probable que se encuentre en el fondo marino".