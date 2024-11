"Me dijo que no quería estar a solas con él": El revelador testimonio de taxista en Caso Monsalve

15 nov. 2024 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

El taxista que llevó a Manuel Monsalve y su denunciante la noche del 22 de septiembre hasta el Hotel Panamericano, en Santiago, lugar en donde se habrían cometido los presuntos delitos sexuales que se le acusan al exsubsecretario, declaró ante Fiscalía, entregando detalles reveladores para la investigación.

Se trata de un testimonio clave de quien presenció minuto a minuto el trayecto desde el restaurante peruano, en donde la víctima y el otrora autoridad habrían bebido alcohol, y que habría notado, en varias oportunidades, la voluntad de la mujer de no querer estar a solas con Monsalve.

"La chica me pidió ayuda"

"A la altura del número 22 de calle San Francisco dirección sur, me hizo parar una chica que se encontraba acompañada de un sujeto mucho mayor que ella", comenzó relatando el conductor, de acuerdo a lo publicado por el diario La Tercera.

Luego de detener su taxi para tomar a ambos pasajeros, ella se habría abalanzado sobre él e intentado ingresar por su ventana pidiéndole auxilio. "La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba", agregó el trabajo en su declaración.

El taxista le habría dicho que si necesitaba ayuda se sentara como copiloto. Monsalve ya habría estado al interior del taxi, en la parte de atrás. Ahí, la primera instrucción del exsubsecretario habría sido ir al domicilio de la mujer. En esa carrera, habría notado que ella no estaba bien.

"En ningún momento vi un forcejeo entre ellos"

El taxista se habría detenido en la intersección de las avenidas Lord Cochrane con Alonso de Ovalle, porque la mujer no paraba de vomitar. Luego de supuestamente haberle pedido a Monsalve que lo ayudara a limpiar, este no habría hecho nada, y habría sido el taxista quien colaboró con la denunciante.

Cuando el taxi llegó hasta al domicilio de la mujer, el taxímetro marcaba $3.500. Allí, Monsalve le habría pasado $20 mil por las molestias. Según el testigo clave, se bajó a limpiar su auto y ahí pudo escuchar lo que ambos decían.

"Haciéndome un poco el tonto para ver qué pasaba, porque me preocupaba un poco la chica y no sabía cómo ayudarla más. En ningún momento vi un forcejeo entre ellos, ni de parte de la chica ni por parte del hombre", señaló.

Según él, Manuel Monsalve la tomaba del brazo para ayudarla a estabilizarse. "Se notaba que ella estaba muy ebria", declaró el conductor.

"Dijo que no quería estar a solas con él"

Minutos después, volvió la pareja al vehículo. Según el testigo, sin entender por qué, Monsalve dejó a la mujer nuevamente en el asiento del copiloto. Él se habría subido atrás, y le habría pedido dirigirse hasta el Hotel Panamericano.

"Cuando llegamos al hotel, ellos se bajaron y caminaron hacia la mitad del pasaje. Yo me bajé nuevamente a limpiar mi vehículo y recuerdo la conversación que ellos tenían", relató el taxista.

Ahí, asegura, habría logrado escuchar que la víctima le pedía a Monsalve que el taxista los acompañara. "En el trayecto también me lo pidió, dijo que no quería estar a solas con él", señaló.

En esa oportunidad, Monsalve le habría entregado otros $20 mil pesos. "El hombre en todo momento se encontraba en mejor estado que la chica", recordó.

