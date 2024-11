Expertos analizan el escenario judicial de Monsalve: ¿Dónde podría cumplir la prisión preventiva?

14 nov. 2024 - 21:47 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 15 de noviembre se llevará a cabo la formalización de Manuel Monsalve por tres delitos de connotación sexual, mientras que otras aristas del caso por ahora no están siendo imputadas, estas son la obstrucción a la investigación y una posible infracción a la Ley de Inteligencia.

Sólo por la denuncia de violación, el exsubsecretario arriesga una pena de 15 años, mientras que se espera que en la audiencia el Ministerio Público solicite la prisión preventiva.

El escenario judicial al que se enfrenta Monsalve Manuel Monsalve

La denunciante señaló que al día siguiente de la presunta violación, es decir, el 23 de septiembre se despertó en la habitación de la exautoridad sin recordar nada y que posteriormente hubo nuevo intento de agresión sexual. Esto, sumado a las acciones previas de la presunta violación, configuran los tres delitos por los cuales será formalizado este viernes.

“Una violación consumada, una violación tentada y un abuso sexual, eso es lo que se estaría imputando. Respecto a los delitos de violación todos tienen pena de crimen, podríamos estar hablando de esta 15 años de cárcel”, señaló el abogado Alberto Precht.

La ley dice que las penas para una violación consumada van desde los cinco a los 15 años, para una tentativa entre tres a diez años y el abuso sexual simple entre tres y cinco años. Es decir, Monsalve podría arriesgar una pena de 20 años.

¿Dónde podría cumplir la prisión preventiva?

Este viernes se definirán las medidas cautelares y el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva.

"Hay distintos argumentos por los cuales el juez puede decretar la prisión preventiva. En la mayoría de los casos es por peligro a la sociedad o de la víctima, pero en este caso pueden existir antecedentes serios para entender que hay un motivo adicional que es un peligro de la investigación”, sostuvo el abogado penalista Nelson Salas.

De concretarse este escenario, existen dos recintos que podrían albergar al exsubsecretario: el Centro penitenciario de Rancagua o un módulo especial en Santiago 1”

Las aristas que quedan fuera de la formalización de Monsalve

Por ahora, el fiscal Xavier Armendariz decidió sólo incluir delitos sexuales en esta primera formalización.

"Eso quiere decir que de momento tiene antecedentes serios y contundentes para imputar aquellos delitos (delitos sexuales). En relación a delitos de Ley Inteligencia u obstrucción a la investigación no necesariamente significa que no tiene antecedentes, pero no tendría antecedentes por ahora para imputar aquellos delitos”, explicó el abogado Salas

¿Por qué no será formalizado por la Ley de Inteligencia?

La primera alerta a una posible infracción a la Ley de Inteligencia fue cuando se reveló que por órdenes del exsubsecretario funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) revisaron las cámaras del Hotel Panamericano. La jugada significó la salida de la en ese entonces jefa del área Cristina Vilches.

Sin embargo, el abogado Alberto Precht señaló que “el tipo penal, es decir, la forma en que está redactada la ley parece que no cabría el caso de Monsalve, está más bien redactada para agentes de inteligencia y personal de inteligencia y no por un subsecretario. Por lo cual el Ministerio Público es probable que no haga esta imputación y siga esta investigación por una cuerda separada”.

La redacción de la ley y la falta de jurisprudencia dificultan la persecución de este delito. El único ejemplo es la Operación Topógrafo, que involucra denuncias de espionaje, pero que aún está en manos de la justicia.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.