Buscan intensamente a joven desaparecido: Cayó al mar mientras practicaba deporte en Hualpén

14 nov. 2024 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Sin resultados positivos continúa la búsqueda de Aníbal Silva Candia, joven de 26 años que desapareció la tarde del miércoles tras caer al mar mientras realizaba deportes acuáticos en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío.

Según la familia, Aníbal salió en un grupo de cuatro personas a practicar stand up paddle, una modalidad del surf de remo, en la caleta Lenga, entre el sector de Playa Los Cuervos y Playa Ramuntcho. Allí, se enfrentó a una marea que lo separó de sus amigos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición del deportista en Hualpén?

"A eso de las 17:00 horas, uno de los remos cayó y no podían avanzar debido al viento y la inexpertise de los chicos. Aníbal fue a buscar el remo y en ese momento fue cuando cayó al agua", señaló Alejandro Silva, su hermano, a SABES.

Posterior a esto, "llegó una marea grande, sumado al viento, que separó a mi hermano de sus tres amigos. Ellos fueron llevados mar adentro, en donde llegaron a una boya y fueron rescatados por los pescadores", agregó.

Los jóvenes tenían principio de hipotermia, pero luego recibieron el alta del Hospital Higueras y actualmente están apoyando la búsqueda, liderada por la familia del joven. Asimismo, trabaja personal de la Armada, Bomberos y pescadores artesanales.

La policía marítima ha implementado un robot subacuático y un helicóptero para sobrevolar la zona, sin embargo, las condiciones de escasa visibilidad han entorpecido el rastreo y todavía no se tienen rastros de Aníbal.

No era habitual que practicara ese deporte

Alejandro comentó a Radio Bío-Bío que no era habitual que practicaran este deporte en esa zona. "Yo ando en SUP y mi hermano no mucho, así que no sabe muy bien", señaló.

Sospecha que, por instinto, podría haber nadado a la orilla de la playa Los Cuervos, ya que estaban cerca del sector. La Capitanía de Puerto San Vicente, a través de su Guardia Marítima, está trabajando junto a la familia.

Aníbal Silva Candia mide 1.80 metros, es de tez morena, tiene cabello negro y un tatuaje de una rosa grande en la clavícula izquierda.