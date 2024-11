Insólito accidente en La Pintana: Delincuente entró a robar, escapó a la autopista y murió atropellado

13 nov. 2024 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente murió atropellado mientras escapaba de sus víctimas durante la noche del martes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. El hombre de 33 años de edad ingresó a un domicilio donde fue sorprendido por los residentes sustrayendo diversas especies.

Tras salir perseguido por las víctimas de su robo, el sujeto fue impactado por un vehículo en la Autopista Central.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El teniente Alfredo Quintana, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló: "Este individuo había entrado a la casa, había sustraído un par de especies, dinero en efectivo, logró escapar del lugar y terminó lamentablemente falleciendo en la calzada de la autopista en dirección al poniente, a 500 metros de la salida de Domingo Tocornal".

El policía explicó que el fallecido es un hombre de 33 años de edad con antecedentes penales, quien murió de manera instantánea tras ser impactado por un automóvil.

"El conductor de la camioneta, efectivamente, intentó hacerle el quite a la persona, pero no fue posible debido a la velocidad de autopista", agregó el teniente, quien además informó que el conductor cuenta con toda su documentación al día y no conducía bajo efectos de ninguna sustancia.

Familia hizo barricadas

Por otro lado, una serie de incidentes fueron reportados tras la muerte del individuo. "Efectivamente, hubo un par de barricadas, fueron un par de familiares que debido a la consternación del accidente manifestaron su enojo de esa manera", comunicó el carabinero.

