Terminó sumergido con su auto en una piscina: Tuvieron que romper techo del vehículo para salvar al chofer en EE.UU.

13 nov. 2024 - 11:11 hrs.

Un dramático e insólito operativo policial se desarrolló en Estados Unidos, todo para salvar a un hombre que estaba atrapado en el fondo de una piscina y dentro de su vehículo. Afortunadamente, las maniobras realizadas por los equipos policiales fueron efectivas y se puso sacar al conductor con vida.

El hecho ocurrió en Phoenix, una ciudad al suroeste del país, la noche de Halloween. Sin embargo, fue en los últimos días en que se dio a conocer la noticia, luego de que se difundiera, a través de redes sociales, las imágenes del rescate.

Según lo que consigna el periódico estadounidense The New York Post, fue a eso de las 2 de la madrugada cuando la policía recibió el pedido de auxilio, acusando que un hombre había conducido a toda velocidad hasta llegar al fondo de la piscina de un domicilio particular.

Así fue el rescate

Para buena suerte del afectado, un grupo de policías se encontraba rondando la zona, lo que les permitió llegar con celeridad al domicilio. Una vez ahí, uno de los uniformados se lanzó al agua, y con una herramienta en mano, golpeó el techo del auto hasta romperlo.

Esa maniobra permitió al hombre salir del vehículo, tomó una bocanada de aire y luego alzó su dedo pulgar en señal de aprobación, dando a entender que estaba todo bien y señalando que no había nadie más dentro del auto.

El operativo de rescate fue registrado por otro de los efectivos policiales y terminó siendo publicado en X, donde se pudo ver la rapidez en el rescate. A pesar de asegurar que se sentía bien después de ser sacado con vida, el afectado fue trasladado a un hospital como medida de precaución.