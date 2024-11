Licencia de conducir digital: Así funcionará el sistema de puntos que propone el Ministerio de Transportes

12 nov. 2024 - 17:33 hrs.

Desde 2018 que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) lleva trabajando en una medida que ya es emblemática: la licencia de conducir digital. Su entrada en vigencia se ha postergado en distintas ocasiones, pero ahora quedarían detalles para su pronta implementación.

El ministro Juan Carlos Muñoz manifestó que la iniciativa sería una realidad en el primer trimestre de 2025, pero no se descarta una anticipación durante las últimas semanas del presente año, dependiendo de cómo avance la estrategia piloto que está en marcha en las direcciones de tránsito en las municipalidades.

Lo que sí está confirmado por el MTT son las regiones en que primero estará funcionando la versión digital del carnet de conducir. Dado que se implementará gradualmente en todo Chile, las dos primeras serán Tarapacá y Aysén; a medida que transcurren los meses, llegará el turno de las localidades del centro.

El sistema de puntos que planea el MTT

A la espera de la tramitada iniciativa, el ministerio ya está trabajando en un proyecto inspirado en la experiencia internacional. Se trata de un sistema que, a medida que el conductor comete infracciones de tránsito, va restando puntos.

Según señaló la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) a Meganoticias.cl, si al automovilista le cursan una multa por su mal comportamiento al control del volante, perderá puntos que solo podrá recuperar mediante la realización de trabajos comunitarios o la participación en talleres, según lo que se determine en la idea que trabaja el MTT.

Si el automovilista decide no participar en algún programa, no sumará puntos; por lo tanto, no podrá recuperar su licencia ni volver a conducir su auto.

Así será la nueva licencia de conducir digital

El nuevo documento tendrá dos caras. En una aparecerá la foto y los datos personales del conductor (nombre y RUT), además de la municipalidad en la que obtuvo la licencia y su respectiva dirección. En la esquina superior derecha está ubicado el recuadro del código QR.

Debajo de la información personal, hay un espacio destinado para las restricciones y/u observaciones que registra el chofer.

Por el reverso, contiene mayores datos sobre el conductor: hay una tabla con todas las licencias de conducir que posee, con sus respectivas fechas de otorgamiento y próximo control.

Entonces, la nueva licencia de conducir digital luciría así:

Así será la nueva licencia de conducir digital (Conaset)

