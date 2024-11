Alejandra Valle desmiente acusación de Cathy Barriga sobre diagnóstico de su hijo: "Yo quiero que ella me demande"

12 nov. 2024 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista Alejandra Valle desmintió tajantemente las acusaciones que este martes emitió en su contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, cuando llegaba al Centro de Justicia para la revisión de cautelares. La otrora jefa comunal aseguró que la también concejala de Ñuñoa llamó en febrero de este año a un centro de equinoterapia para preguntar por el diagnóstico de su hijo, quien tiene autismo.

¿Qué dijo Cathy Barriga sobre Alejandra Valle?

"Ustedes me hablan de algo muy delicado que es el diagnóstico de autismo de mi hijo. Yo hace 11 meses debería haber puesto una denuncia. (...). Nosotros llevamos a nuestro hijo a hacer equinoterapia hace bastante tiempo en distintos lugares, uno de ellos es el Totoral, que es privado", señaló Barriga a la prensa.

Según relató, "a nosotros nos invitaron a conocer un centro de neurodesarrollo. Realizamos esta visita, estaba la encargada y los profesionales. En resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro recibe el llamado de Alejandra Vallepreguntando por el diagnóstico de mi hijo".

"Les quiero decir como mamá de un niño autista que no es broma tener ese diagnóstico, porque día a día debemos luchar con muchas cosas. Ustedes (la prensa) me van a escuchar, porque es doloroso que personas ligadas a la política con intencionalidad quieran seguir dañando", agregó.

"Yo quiero que ella me demande"

En su programa "La voz de los que sobran", Valle comenzó señalando: "Me está acusando de algo que yo jamás haría, ella sabe y por eso lo hace, porque respeto los derechos humanos y respeto principalmente los derechos de los niños y niñas. Ella sabe el daño que me hace dejando la duda abierta".

"Hay algo que me deja súper perpleja. ¿Cómo puedes hacer descargos sobre algo que no hiciste? Yo quiero que ella me demande. O sea, me da una lata que los tribunales se tengan que hacer cargo de una mentira, imputándome algo que yo jamás haría, que es preguntar el diagnóstico de una persona, que es absolutamente privado. No lo hecho ni lo haría, menos de un niño", aseguró la periodista.

La profesional afirmó que ni siquiera en su programa ha abordado el diagnóstico del hijo de la exalcaldesa. "No me interesa hablarlo. Es más, acabo de decir, sin que ella hubiera hablado de mí aún, que me parece que debería estar en su casa y seguir en su casa, porque si es cierto que su hijo tiene una condición que exige que la madre esté al lado, quién soy yo para cuestionar aquello".

Acto seguido, aclaró que "lo único que yo dije es que a Daniel Jadue le debieron haber tomado en consideración lo mismo, porque él era cuidador de su madre. Es todo al revés. Entonces, o Cathy Barriga entiende las cosas al revés, o realmente está haciendo un escándalo utilizando mi nombre para desviar la atención sobre sus delitos, y eso es lo que está haciendo".

"Yo no voy a entrar en su juego, pero por supuesto que niego rotundamente haber preguntado cuál es el diagnóstico de su hijo. Incluso, podría haber tratado de saber que era efectivo que en el Quisco ella estaba haciéndole un tratamiento a su hijo, porque hay un sumario en la municipalidad sobre aquello", sostuvo.

"Pero más allá de eso, ni siquiera lo he hecho, no he llamado a nadie. Nunca en mi vida he hecho investigación periodística. No es a lo que me dedico, no me dedico al periodismo de investigación, me dedico desde hace muchos años al periodismo de opinión", complementó.

