Presidente Gabriel Boric decreta duelo nacional por muerte de exsubsecretaria Carolina Valdivia

12 nov. 2024 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric decretó un día de duelo nacional para la jornada de miércoles 13 de noviembre, a causa de la muerte de Carolina Valdivia, quien fue subsecretaria de Relaciones Exteriores (RR.EE.) durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo el presidente Boric?

El mandatario realizó el anuncio este martes en una actividad en Lo Espejo, en donde comentó que: "quiero terminar esta intervención con una mención que a mí, por lo menos, realmente me dio pena".

Y luego agregó: "Yo no sé si acá todas la conocían, pero ayer falleció una mujer joven, una mujer que sirvió a la patria, que no tenía las mismas ideas políticas que yo, pero que siempre estuvo dispuesta a colaborar con un sentido de país. Me refiero a Carolina Valdivia".

"Falleció muy joven, producto de un cáncer, y estuvo siempre disponible a colaborar con Chile. Y por eso quiero agradecerle, y he tomado la decisión también de decretar un día del luto nacional el día de mañana (miércoles) en su memoria", cerró el presidente.

Posteriormente, ratificó su decisión en su cuenta de X: "Por su servicio y compromiso con la patria he decidido decretar el día de mañana, miércoles 13 de noviembre, duelo nacional en honor y memoria a Carolina Valdivia Torres".

¿Quién fue Carolina Valdivia?

Carolina Valdivia falleció el pasado lunes a sus 46 años tras haber tenido una larga trayectoria académica y política. Fue abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho y Economía del Instituto Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid, España y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. También se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).

"Carolina Valdivia fue una destacada diplomática y funcionaria de este ministerio (RR.EE), que dejó una profunda huella en todos quienes la conocieron, gracias a su dedicación, profesionalismo, firmes convicciones y calidad humana", detalló la Cancillería en un comunicado donde lamentaron su fallecimiento.

Antes de ocupar el cargo en la Subsecretaría, fue directora general de Asuntos Jurídicos del mismo Ministerio. En ese contexto, fue parte del equipo jurídico chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los litigios antes Bolivia.