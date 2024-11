"Está lavando la loza con un polerón de mi esposo": Mujer encuentra a delincuente en la cocina de su casa en Iquique

12 nov. 2024 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido la noche del lunes en Iquique, región de Tarapacá, luego que una familia lo sorprendiera al interior de su vivienda mientras intentaba cometer un robo. El delincuente, extranjero, fue encontrado en la cocina, lavando la loza y vistiendo la ropa de los residentes.

Fue sorprendido lavando la loza

De acuerdo a información de Carabineros, cerca de las 22:00 horas recibieron una denuncia en la que se alertaba de un hombre que ingresó hasta un departamento ubicado en el sector sur de la ciudad.

Fue la propietaria quien, tras llegar al inmueble, se topó con el ladrón en la cocina. De acuerdo a un video grabado por la víctima y que posteriormente se viralizó, el desconocido estaba lavando la loza cuando fue sorprendido.

"Vecinos, tengo a una persona que entró a mi casa. No sé cómo. Soy de la torre A. Y tengo a esta persona lavando la loza en mi casa con un polerón de mi esposo. No sé qué hace acá dentro, no sé cómo entró", señaló la mujer en el registro.

Delincuente fue retenido por vecinos

Posterior a la denuncia, personal de la Cuarta Comisaría Cavancha concurrió hasta el edificio. Al llegar, vieron que los vecinos de la afectada habían retenido al individuo, dejándolo amarrado en el suelo.

"Mediante el uso de la fuerza, habría ingresado hasta un departamento del lugar con el fin de apropiarse de diversas especies que se mantenían al interior, las cuales se aprestaba a retirar", señaló el teniente Carlos Calderón.

Tal como había manifestado la propietaria, la policía uniformada verificó que el hombre llevaba puesta ropa de los residentes de la casa y mantenía una mochila con diferentes prendas de vestir, las que había sacado desde los muebles con la intención de llevársela.

La persona, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida por el delito de robo en lugar habitado, pasando la mañana de este martes a control de detención en el Juzgado de Garantía de Iquique.