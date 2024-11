Posible femicidio en Ancud: Fiscalía investiga muerte de joven de 22 años

11 nov. 2024 - 03:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público está investigando la muerte de Soledad Pichaud, una joven de 22 años de edad que falleció luego de caer al mar en el sector de Arena Gruesa, en Ancud, Región de Los Lagos. La familia de la víctima sospecha de un posible femicidio debido a antecedentes de violencia en su relación de pareja.



De acuerdo con los primeros reportes, la joven estaba con su pareja cuando ocurrió el incidente. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, no pudo sobrevivir.

Investigación

El fiscal Fernando Metzner informó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra a cargo de la investigación. Los detectives están recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y analizando las fichas clínicas, además de realizar diligencias en el Instituto de Criminología de la PDI.

Según la familia de la joven, el novio no habría prestado ayuda inmediata y no declaró ante la policía hasta que fue requerido por la Fiscalía.

La tía de Soledad, Jovita Pérez, expresó su dolor y solicitó que se llegue "hasta la última instancia para aclarar el crimen" de su sobrina. Además, hizo un llamado a la justicia, pidiendo que se detenga la violencia contra las mujeres. "Que no pase otra vida más, que no sea otra mujer golpeada más", expresó con firmeza.



La familia indicó que ya existían antecedentes de violencia en la relación, aunque lamentan no haber denunciado estos hechos a tiempo.

