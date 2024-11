"Desesperación fue terrible": Hablan los padres de menores baleados en medio de tiroteos en Recoleta y El Bosque

01 nov. 2024 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del jueves, tiroteos en las comunas de Recoleta y El Bosque dejaron a dos menores de edad heridos de bala. En el primero de los hechos la víctima fue una niña de 12 años que estaba recolectando dulces (Halloween), mientras que en la segunda comuna el herido fue un adolescente de 17 años que estaba al interior de su casa.

"Tuvo que pasar para tomar acciones"

Quien primero conversó con Meganoticias fue Sergio, el padre de Dafne, la niña que actualmente está internada en un hospital y entubada para recuperar la afectación que presenta su pulmón tras ser herida.

"Estaba jugando aquí con los primos y de la nada aparecieron los autos y de la nada se bajaron uno por cada costado y se empezaron a agarrar a balazos", explicó Sergio sobre el sorpresivo intercambio de disparos en el barrio que califica de "tranquilo".

El hombre explicó que tras el tiroteo pudieron llevar rápidamente a Dafne a un hospital gracias a la ayuda de un vecino. "Yo creo que es más que un milagro, agradecerle a mi primo también que estuvo en el minuto justo con ella ahí y la acción del vecino", le dijo al periodista Diego Muñoz.

Sergio aseguró que su hija se encuentra "estable dentro de su gravedad", pero lamenta todo lo ocurrido: "Es primera vez que sucede eso aquí, lo malo es que tuvo que pasar para recién empezar a tomar acciones".

"Mi desesperación fue terrible"

En El Bosque, el periodista Fabián Sánchez conversó con la madre del adolescente herido, Lizbeth, quien mostró los dos impactos balísticos que llegaron a su casa: "Mi hijo me dice 'mamá sentí algo' y se agarra el pecho y cuando yo veo la sangre mi desesperación fue terrible", dijo la mujer.

"Lo único que hice fue llamar a un amigo que me venga a recoger porque no había nadie conocido, no había ambulancia. Todos gritaban afuera 'ayuda' y yo adentro encerrada con mi hijo ensangrentado. Mi hijo chico en pánico y no sabía qué hacer", relató sobre el momento tras la balacera.

"Dejé a mi hijo menor, no recuerdo ni con quién lo dejé, porque fue tanta mi desesperación de llevar a mi hijo a urgencias. Recién ahora vengo a ver a mi hijo pequeño... Él está 'paniqueado', está asustado", agregó Lizbeth sobre el terror que vivió toda la familia.

Todo sobre Policial