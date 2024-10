Willy Sabor tras sufrir encerrona y agresión: "Estás en un momento tan vulnerable que no sabes si vas a perder la vida"

31 oct. 2024 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, se conoció que el animador y locutor, Willy Sabor, fue víctima de una encerrona por parte de un grupo de antisociales en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana, quienes le robaron el auto en el que se transportaba hacia su domicilio, ubicado en Talagante.

Además del robo, el también panelista de Canal 13 contó que lo agredieron físicamente, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Talagante para la respectiva constatación de lesiones.

"Quedé impactado"

Willy Sabor dio una entrevista en el medio donde trabaja, señalando que la encerrona duró alrededor de 5 minutos.

"Venía contento, con muchas ganas de llegar a la casa, a descansar, a tomarme un tecito, yo vivo en Talagante y tomé la decisión de venirme por la Autopista del Sol. En la salida de Malloco me llamó mi señora y empezamos a conversar. Viene un camión, frena (adelante de su auto) y se bajan dos tipos. Pongo marcha atrás y tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta", comenzó diciendo el locutor radial.

Sobre la agresión física que recibió, Willy Sabor relató que los antisociales "partieron pegándole al auto con un martillo combo, (pensaba) ‘para qué le pegaron al auto si tenían que llevárselo po’, de repente uno (de los delincuentes) se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza. Me empezó a pegar varios combos en el hombro, estoy medicado para que no me duela tanto. Quedé impactado, estoy shockeado, como si viniera saliendo de una operación".

Luego el animador agregó que "los tipos me dejaron botado, aparecieron dos personas que me dijeron ‘lo vimos todo, te queremos ayudar’, me subí a su auto, nos cruzamos con carabineros, me subí a la patrulla, y ahí empezó todo el trámite de hacer la denuncia y constatar lesiones".

"Yo estaba esperando el remate"

Por otro Lado, Willy Sabor se refirió a su percepción de lo que vivió, contando que "lo que más me sorprendió es el nivel de violencia, yo quedé sorprendido. Está bien, te van a robar el auto, tus cosas, tu billetera, celular, la ropa, y uno espera que roben nomas, pero llega un momento tan vulnerable, que lo único que esperas es que te peguen un balazo, te sientes lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa".

Al finalizar, se le consultó al locutor radial si los antisociales lo habrían reconocido durante la encerrona, a lo que dijo que "pensé que en algún momento me iban a reconocer, creo que si andaban con armas no me pegaron el balazo porque no sé, en algún momento se rieron con algún chiste mío. Ahí uno está en un momento tan vulnerable que no sabes si vas a perder la vida, yo estaba esperando el remate, pero al final se fueron".

