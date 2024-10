Otro flanco para exjefa de Inteligencia: La acusan de "amedrentar" a funcionaria de la PDI baleada durante el estallido

29 oct. 2024 - 10:57 hrs.

Cristina Vilches Montenegro tenía una promisoria carrera en la Policía de Investigaciones. Como jefa de Inteligencia de la institución formaba parte del alto mando encabezado por Eduardo Cerna. Todo esto, hasta que el jueves pasado fue enviada a retiro absoluto por decisión del propio director general de la PDI.

En el comunicado publicado el 24 de octubre se plantea que la decisión se fundamenta “en razón al estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de Inteligencia”.

Vilches fue a quien Manuel Monsalve acudió el 10 de octubre para solicitarle desplegar diligencias, supuestamente, fundamentadas en que el entonces Subsecretario del Interior creía poder ser víctima de extorsión puesto que no recordaba cómo llegó a su hotel el 22 de septiembre después de cenar en un restaurante peruano.

Dichas diligencias hoy tienen a Monsalve investigado por obstrucción a la justicia e infracciones a la Ley de Inteligencia. En la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa del exsubsecretario, el fiscal Armendáriz expuso que en el marco de ese despliegue hubo detectives que se acercaron a la denunciante.



Por el momento, la exjefa de Inteligencia no ha entregado versiones públicas y se desconoce su paradero. Incluso, Mega Investiga constató que Cristina Vilches no acudió a su local de votación en Las Condes para participar en los comicios obligatorios del fin de semana pasado.

Pero el caso de Monsalve no es el único donde está apuntada por sus intervenciones. También se le acusa por “amedrentar” a Danitza Araya, la funcionaria de la PDI que fue baleada y atropellada durante el estallido social, y que aún busca que se persigan las responsabilidades del compañero que realizó el disparó que la impactó en la parte anterior del hemitórax izquierdo.

Llamado de apoyo por saqueo

El día 21 de octubre de 2019, recién iniciado el estallido social, la inspectora Danitza Araya acudió a un llamado a prestar apoyo en un Supermercado 10 de la comuna de Pudahuel que estaba intentando ser saqueado.

Según relatan las acciones judiciales presentadas por Danitza, los hechos iniciaron cuando ella y su compañero Daniel Jofré intentaron detener a un vehículo marca Nissan conducido por Cristián Marcelo Cayupan. Este último continuó su camino intentando evitar el control y atropelló a la funcionaria, y cuando ella estaba en el aire producto del choque, recibió un impacto balístico proveniente del arma de su colega.

Estos hechos dejaron a la funcionaria de la PDI con graves secuelas y mientras continúa su recuperación, se trasladó a la Escuela de Investigaciones de la institución, lugar donde vive y que también ha sido una causa de disputa con sus superiores.

Respecto a las responsabilidades asociadas a este hecho, el 30 de marzo de 2021, el 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió condenar al conductor Cristián Marcelo Cayupán a quince años de presidio por el delito de homicidio frustrado en contra de Danitza Araya.

El 4 de noviembre de 2021, desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago I, fue el propio Cayupán quien decidió querellarse contra Daniel Jofré y otros funcionarios de la PDI por el delito de obstrucción a la investigación durante el juicio que lo condenó.

En esta causa se agrupó una acción penal presentada por el abogado de Araya un mes después, donde acusa a Jofré del delito de homicidio frustrado por el disparó que impactó a la funcionaria de la PDI.

Decisión de no perseverar

El 27 de julio de 2024, se llevó a cabo una audiencia en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la causa donde está imputado Jofré.

La parte querellante no estuvo de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía e intentó forzar la acusación. Sin embargo, el magistrado Clemente Winn consideró que al no existir formalización en la causa, no se podía acceder a la solicitud. Por tanto, se definió el cierre de la investigación.

A pesar de no tener éxito en su apelación en la Corte, que buscaba revertir el cierre, Danitza Araya busca la reapertura de la causa. En esa búsqueda, el 10 de octubre recién pasado presentó a su nuevo equipo de abogados encabezado por Jorge Palma, experto en casos de derechos humanos.

“Con los nuevos antecedentes que tenemos y que no se encuentran en la causa, creemos que podemos lograr algo de justicia, además que han ocurrido una serie de situaciones durante estos años que no han permitido que avance”, planteó Palma a Mega Investiga.

Además, comenta que buscan avanzar en la indemnización mediante la presentación de una demanda en el Noveno Juzgado Civil de Santiago.

“Previo a que prescriba, durante las próximas semanas tendrán novedades, y lo que se pretende es una reparación digna y justa para Danitza, ella está postrada de por vida en una silla de ruedas, no puede tener hijos y tienes problemas del habla, el Estado de Chile debe reparar aquello de manera significativa”, dice Palma.

El “amedrentamiento” de Vilches

Luego del incidente del 21 de octubre de 2019, Araya debió someterse a varias cirugías en el marco de su rehabilitación. En ese contexto, y como su tratamiento se efectúa en Santiago, el director Héctor Espinosa le habilitó una pieza en la Escuela de Investigaciones. Edificio al que luego se mudaron también sus padres, bajo la justificación de tener que acompañarla en su tratamiento.

El 23 de mayo de 2023, Araya presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde exponía haber sido víctima de actos “intimidatorios” por parte de funcionarios de la policía civil que supuestamente buscaban que desalojara el edificio.

Entre esos hechos, se menciona una visita de miembros de Inteligencia de la PDI el mismo 23 de mayo. Este episodio quedó parcialmente registrado en un video que la madre de Danitza Araya publicó en sus redes sociales.

En las imágenes se ve que entre los funcionarios que dirigían hacia la habitación de Araya, se encontraba la prefecta inspectora destituida en medio del Caso Monsalve. "Ella como que nos acorrala, por decirlo así, y nos dice ‘Hola yo soy Cristina Vilches Montenegro, soy de Inteligencia, y vengo a hablar con ustedes’. De una manera muy prepotente lo dijo", relata Danitza González, madre de la inspectora Araya.

González señala que se enfrascaron en un intercambio de palabras con la jefa de Inteligencia, y agrega que "ella me dijo ‘calladita se ve más bonita’ porque yo ahí ya me había alterado y había empezado a gritar". Posterior a eso, la madre de Danitza empieza el video adjunto a esa publicación y que posteriormente le enviaría a la diputada Claudia Mix, con quien había estado más temprano ese día.

La madre de la funcionaria señala que la parlamentaria le envió el video al Subsecretario del Interior y que, a los pocos minutos, la llamó un funcionario del equipo de Modernización de las Policías para saber lo que había ocurrido.

El propio recurso de protección de mayo del 2023, menciona que Manuel Monsalve estaba al tanto del “amedrentamiento” del que estaba siendo objeto la familia. Incluso, en el documento se agrega que “se comprometió personalmente en interiorizarse de la salud de mi representada, sin embargo, hasta la fecha nada de ello ha ocurrido”.

La acción interpuesta en la Corte de Apelaciones fue rechazada el 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, los abogados de Danitza Araya buscan avanzar en otras acciones judiciales por los mismos hechos.

“Respecto a los amedrentamientos, claro que sí, Danitza y su familia han sido víctima de aquello, no te voy a comentar los nombres, ya que estamos estudiando acciones en contra de esas personas, aunque algunas ya no están en la PDI, tenemos que ver si es posible”, comenta el abogado Jorge Palma.

Danitza González, madre de Araya, ha llegado incluso a exponer esta situación al director general de la PDI. Uno de esos encuentros, quedó expuesto en un video grabado el 17 de junio de 2024, donde González increpó a Cerna respecto al sumario administrativo que la institución estaba realizando sobre el caso de su hija, y además lo interpeló por actuar de la entonces jefa de Inteligencia.

"¿Qué pasa con el funcionario Daniel Jofré Vega (...) porque yo hace más de dos meses atrás hablé con usted, para que usted interviniera. También le dije que Cristina Vilches Montenegro, que no sé si se encuentra aquí esa mafiosa, porque para mí es una mafiosa criminal que me fue a amenazar al quinto piso", le dice González a Cerna.

Un nuevo frente que mostraría un actuar ajeno a sus atribuciones de la destituida jefa de Inteligencia de la PDI, quien es una pieza clave en el caso que no termina de remecer al Ejecutivo y a la policía civil.

