Así fue la caótica votación de Daniel Jadue en Recoleta: "Estoy muy tranquilo por los resultados de hoy"

27 oct. 2024 - 15:20 hrs.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se presentó este domingo 27 de octubre en la Escuela República de Paraguay para ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y regionales. Tras recibir dos horas para sufragar, Jadue llegó acompañado de su pareja y un grupo de seguidores que lo animaron en su camino hacia el local de votación.

“Necesito que Daniel vote, después responderá las preguntas de la prensa”, indicó el delegado del lugar, mientras el exjefe comunal intentaba avanzar entre la multitud de admiradores. A pesar de los intentos de los medios por interrogarlo a su llegada, su equipo anunció que ofrecería declaraciones solo al salir.

La llegada de Jadue generó un ambiente caótico. Sin embargo, cuando finalmente salió del local, optó por no hacer declaraciones ante la prensa, afirmando: “Los medios no quisieron… los medios no respetaron el acuerdo”. Este acuerdo estipulaba que los periodistas debían mantenerse detrás de unas vallas, algo que, según Jadue, no fue cumplido.

Finalmente, el exalcalde se retiró del lugar en un vehículo con vidrios polarizados, dirigiéndose a su hogar. Cabe recordar que Jadue enfrenta arresto domiciliario total tras ser imputado por diversos delitos, incluidos administración desleal, estafa y fraude al fisco.

