"Fui totalmente autodidacta": Dejó su trabajo en el mundo financiero y creó una empresa de cremación de mascotas

25 oct. 2024 - 20:20 hrs.

Luego de que en el año 2015 su perro Tatán se enfermara gravemente, Loreto Porte pensó lo peor y se puso en el escenario de tener que despedirse para siempre de su mascota.

Pese a que Tatán pudo recuperarse, la ingeniera comercial había decidido cremar a su perro en el momento que falleciera, sin embargo, la manera de realizar esto era bastante descuidada y poco empática con las familias que sufren la perdida de un animal.

"Yo había visto como funcionaban algunas crematorias y retiraban a las mascotas con bolsas de basura y eso no me parecía, no era adecuado ni empático ni respetaba el duelo de las familias", contó Porte al diario HoyXHoy.

Con esta inquietud latente, cuando en 2017 fue desvinculada de su trabajo en el mundo financiero, decidió invertir su toda indemnización en la aventura de crear una empresa crematoria de mascotas: Pets Forever.

"Fui totalmente autodidacta"

Tras un estudio de mercado, importar un horno crematorio desde China y cumplir con las autorizaciones sanitarias, Porte comenzó en 2019 con las operaciones de su empresa en el barrio industrial de Rancagua, en la región de O'Higgins. "Fui totalmente autodidacta", explica sobre la forma en que fue adentrándose en conocer las técnicas de su nuevo rubro.

"Al principio había que hacer un esfuerzo incalculable. Nos llamaban personas de Santiago y yo tenía que tomar el vehículo y partir a la capital. Tras recoger a la mascota me devolvía a Rancagua e iniciaba la cremación. Y así todos los días", detalla la emprendedora.

Con las restricciones de la pandemia y con el fin de simplificar el proceso, en 2020 Pets Forever se trasladó a La Pintana, en la Región Metropolitana, desde donde el servicio que ofrece ha podido acercarse a lo que ella esperaba para el momento tan triste de tener que despedirse de la mascota que uno ama.

"Desde el primer contacto hasta la entrega de la ánfora existe un acompañamiento y un respeto en el duelo que atraviesa la familia", señala orgullosa la ingeniera comercial.

El servicio que ofrece Pets Forever comprende el retiro del animal fallecido, la cremación y la entrega de los restos en un ánfora de greda con el nombre de la mascota. Desde 2019, más de 10.000 mascotas han sido incineradas por la empresa, entre las que se encuentran gatos, perros, loros, gallinas, tortugas y hurones.