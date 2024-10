"Es muy compleja la situación": Investigan extraña desaparición de practicante de la Fiscalía de Rancagua

25 oct. 2024 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la tarde del jueves Matías Castro González (27), egresado de Derecho que realiza su práctica en la Fiscalía Local de Rancagua, en la región de O'Higgins, se encuentra desaparecido. Un hecho que está siendo investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Practicante de la Fiscalía desaparecido

"Es muy compleja la situación porque es todo extraño", comentó a Meganoticias.cl la hermana adoptiva del joven, Bárbara Nazal, quien dijo que Matías salió de su casa a las 08:00 horas de ayer hacia su práctica y tras avisar que saldría con un amigo no volvió más.

"Él salió a trabajar como todos los días (...), pero él después de eso llamó a su mamá para decirle que iba a salir con un amigo, lo cual no se ha comprobado nunca, pero el amigo habló con unas personas de la familia y dice que él nunca vio a Matías, nunca se iban a juntar. Eso era una mentira", explicó Nazal.

Matías se comunicó por última vez con su madre biológica a eso de las 13:30 horas, avisando que llegaría más tarde, pero al no aparecer su familia se preocupó por lo extraño de la situación. "Matías no es así, es un buen cabro como se dice", sostuvo su hermana.

"Empezamos a llamarlo, a contactarlo por teléfono y la persona que tenía su teléfono supuestamente o él, no lo sabemos, contestaba puras irreverencias, como: 'salir de la ciudad', 'ea, ea, ea', o cosas así que no iban al caso. No era Matías, digamos", detalló Nazal.

Esto generó aún más preocupación, pero la familia esperó hasta pasada la medianoche para realizar la denuncia a Carabineros, esperanzados de que Matías aún pudiera aparecer. Además, a las 08:00 horas de esta mañana también denunciaron la situación en el Ministerio Público.

Equipo ECOH y la BH investigan desaparición

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Meganoticias.cl que debido a esta desaparición "se han dispuesto diversas diligencias y el trabajo del equipo ECOH".

Además, desde la PDI informaron que se trata de un "procedimiento en desarrollo por presunta desgracia" y que "personal de la Brigada de Homicidios Rancagua se encuentra realizando diligencias al respecto".

La hermana adoptiva del joven también confirmó esta información y señaló que la PDI ya entrevistó a los familiares. "De acuerdo al perfil que ellos están haciendo de Matías, con las declaraciones de la familia, Matías es una persona que nadie la quisiera matar. Por lo tanto, es muy compleja la situación porque es todo extraño", dijo Nazal.

Por último, Bárbara Nazal explicó también que con el trabajo especializado del Equipo ECOH esperan poder triangular el teléfono del joven, cuestión que hasta el momento no se ha podido realizar y que darían más pistas sobre lo ocurrido con Matías Castro González.

