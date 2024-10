Caso Monsalve: Abogada de denunciante asegura que su representada "ha sido objeto de amenazas veladas"

24 oct. 2024 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada María Elena Santibañez, quien representa a la denunciante por presunta violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los últimos antecedentes conocidos en el caso y reveló que la víctima habría sido objeto de "amenazas veladas".

"Señala haber sido objeto de amenazas veladas"

"También me sorprendí bastante, no sabía de esta situación", señaló la letrada en conversación con Radio Duna, a propósito de la revelación de fiscalía respecto a que funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron enviados por Monsalve para hablar con la denunciante en su departamento.

"La víctima tampoco tuvo noticias de esas personas, que no se identificaron como tal, entonces estaba muy afectada con esta noticia. Yo creo que fue una diligencia, una situación completamente irregular, por decirlo menos", agregó.

"Ella se quedó helada y me dijo 'yo no sabía esto'. Se quedó callada y me dijo 'creo saber de qué se trata, creo saber quienes son'. Al parecer había tenido una situación con personas desconocidas, no sabía quiénes eran", profundizó, agregando que la denunciante no le reveló el tenor de la conversación.

En este sentido, Santibáñez indicó al medio que "ella señala haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. No me señaló de quién" y que "he hablado muy poco con ella y está bastante mal".

El avance del caso Monsalve

En la misma entrevista, la representante de la mujer aseguró que "voy a instar para que la formalización (del exsubsecretario) se produzca a la brevedad posible".

Sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, la abogada expresó que "tengo bastante confianza en el fiscal Armendáriz y hasta el momento su trabajo ha sido impecable, pero faltan diligencias importantes para la formalización".

En la ocasión, aclaró que "no es efectivo" que Manuel Monsalve se haya reunido con la familia de la denunciante.

Todo sobre Manuel Monsalve