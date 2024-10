"Se me abalanzó con un cuchillo": Dirigenta vecinal relata violento robo que sufrió en sede de Talcahuano

23 oct. 2024 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente agredió y le robó $150 mil a la presidenta de la Junta de Vecinos de Nuevo Amanecer de Talcahuano, región del Biobío. La víctima, identificada como Claudia Henríquez, se encontraba en la sede vecinal del sector Gaeta de la ciudad, cuando sorpresivamente fue abordada por el sujeto.

Al percatarse del intento de robo, la mujer intentó resistirse, pero terminó con una herida cortopunzante en su pierna izquierda, mientras que el delincuente se dio a la fuga con una mochila en la que llevaba el dinero.

"Se me abalanzó con un cuchillo"

La dirigenta vecinal relató a La Estrella de Concepción que "estaba en nuestra sede sentada en un sillón mirando mi celular. Apareció este delincuente y se me abalanzó con un cuchillo".

La mujer detalló que tenía en el lugar una mochila abierta con el dinero que se había recaudado por el arriendo de la sede, el que iba a ser entregado a la tesorera antes de que se efectuara el robo.

Henríquez explicó que "me atacó con el cuchillo, yo traté de protegerme como pude y por eso me terminó hiriendo la pierna. No me podía ni parar. La sede estaba abierta y nunca pensamos que podía pasar algo así".

Delincuente sería conocido en el barrio

Tras el ataque, el delincuente se dio a la fuga y la víctima fue ayudada por vecinos que la llevaron al Hospital Higueras en una camioneta, en donde fue atendida y realizó la denuncia contra el sujeto, quien sería un antisocial conocido en el barrio de la población Nuevo Amanecer.

"Nosotros esperamos que esta persona la puedan detener, yo quedé con puntos en cada una de las heridas en mi pierna", aseguró la presidenta de la junta de vecinos.