Ministra Orellana en Meganoticias por Caso Monsalve: "Me habría gustado enterarme antes"

19 oct. 2024 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Alerta, la mañana de este sábado 19 de octubre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reveló cómo se enteró de la denuncia en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve y expresó que "me habría gustado enterarme antes".

¿Qué dijo la ministra Orellana?

La secretaria de Estado comenzó explicando que "es muy importante recordar que los delitos sexuales son de los delitos más graves de nuestro Código Penal, ya que involucran negar la plena humanidad de la otra persona al pasar a llevar su consentimiento y su dignidad sexual".

Posteriormente, respecto al momento en que se enteró de la denuncia contra Monsalve, aclaró que "el jueves me encontraba llegando a Santiago, después de un largo vuelo desde Ginebra... Aterrizando, me enteré de lo que ocurría, y la verdad es que la declaración que di inicialmente... el foco de nuestra comunicación no estuvo en hablarle a los políticos, sino tratar de recordarle a la ciudadanía cuáles son las leyes, cuáles son los mecanismos que hemos aumentado para poder acoger a quienes viven violencia sexual".

En la misma línea, criticó que al hacerse pública la denuncia, "comienza una búsqueda bastante indiscriminada por encontrar la identidad de la víctima, y hay un motivo por lo que los delitos sexuales son de investigación reservada y tiene que ver con cuidar a las víctimas".

Junto a esto, subrayó que "este es un Gobierno que tiene un compromiso firme con los derechos de las mujeres", sin embargo, "todo eso se pone en entredicho, obviamente, cuando se acusa de uno de los delitos más graves de violencia contra las mujeres a una alta autoridad de gobierno, y en ese sentido, creo muy relevante que en menos de 48 horas el subsecretario Monsalve haya salido de su puesto", sostuvo.

Además, fue consultada respecto a si el Gobierno presentaría una querella en este caso, a lo que la ministra recordó que "los delitos sexuales contra mayores de edad son delitos de acción penal pública previa instancia particular. Eso significa que las instituciones pueden iniciar una querella (solo) si hay una denuncia de la víctima, porque reconocemos la autonomía de cualquier mayor de 18 años de decidir si quiere enfrentar un juicio de este tipo".

Finalmente, al ser consultada sobre la manera en que se enteró y que nadie en el gobierno le comunicó antes de la situación, manifestó que "evidentemente, me habría gustado enterarme antes, pero no eso no opta de que una vez que tuve conocimiento informal, pedí contrastar la información formalmente, y una vez que fui informada formalmente cumplí con mi deber".

