"Tomadura de pelo": Proyecto busca limitar acceso a redes sociales de personas que estén bajo arresto domiciliario

19 oct. 2024

¿Qué pasó?

En Meganoticias Alerta, la mañana de este sábado 19 de octubre, la diputada Camila Musante y el abogado Camilo Mirosevic hablaron respecto a un proyecto de ley que busca "perseguir y limitar" el acceso a redes sociales en personas bajo arresto domiciliario.

Lo anterior, a propósito de los millonarios montos que ha conseguido la exalcaldesa de Maipú, e imputada por falsificación de instrumento público y fraude al fisco, Cathy Barriga, tras debutar en una plataforma de creación de contenidos para adultos. Lo mismo que Camila Polizzi.

Limitar plataformas digitales para personas con arresto domiciliario

Respecto a la incursión de imputadas como Cathy Barriga y Camila Polizzi, que utilizan plataforma de creación de contenidos para adultos para generar dinero durante su arresto domiciliario, la diputada Musante comenzó indicando que existe "una sensación de mucha rabia ciudadana de sentir que hay personas que se están burlando de la justicia. Que no enfrentan la justicia de la misma manera".

En ese sentido, se refirió al proyecto de ley que busca "perseguir y limitar" el acceso a redes sociales en personas bajo arresto domiciliario, manifestando que "yo fui una de las firmantes de ese proyecto, porque estoy de acuerdo con que las personas que se encuentran en esta situación por delitos de corrupción (...) no pueden sacar partido y provecho de estar en una situación de arresto domiciliario".

Por su parte, el abogado Mirosevic aseguró que "desde el punto de vista ciudadano, para la persona que ve las noticias y ve a Cathy Barriga sujeta a una cautelar de arresto domiciliario, y que además ahora en una plataforma gana una brutalidad de plata, obviamente que es una tomadura de pelo. La sensación para la gente es que el sistema procesal penal no da respuesta y casi que le está haciendo un favor (a Barriga)".

No obstante, aclaró que si bien entiende que hay un problema "que pone en tela de juicio la confianza en el sistema procesal penal, no creo que sea la vía hacer una prohibición de este tipo, porque encuentro que no conecta con los fines del proceso penal".

