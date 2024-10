"Lo que más siento son los perritos": Víctima de violento "turbazo" en Ñuñoa por pérdida de sus mascotas

19 oct. 2024 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las víctimas del violento "turbazo" ocurrido la madrugada de este sábado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, relató cómo vivió el difícil momento en que al menos cuatro delincuentes concretaron el robo de su vivienda.

En ese sentido, detalló la violencia con la que actuaron los antisociales, y destacó que "lo que más siente" es la pérdida de uno de sus "perritos salchicha" que habría muerto atropellado.

¿Qué dijo la víctima de "turbazo" en Ñuñoa?

Osvaldo, una de las víctimas del robo, comenzó explicando que "esto fue a las cuatro de la mañana. Yo sentí un golpe y a los perros ladrando (...) cuando siento el golpe fuerte, dije: '¿qué pasó?', y no alcanzo a pensar cuando los veo (a los delincuentes) que me abren la puerta violentamente del dormitorio".

"Me dicen que ellos son policías, y al tiro me amarraron con un cordón las manos y los pies (...) Nos trataron groseramente, con violencia, que no hiciéramos nada, sino que nos iban a matar, andaban con pistolas", agregó.

En la misma línea, aseguró que los sujetos "repetían 'te vamos a matar, te vamos a dar un fierrazo en la cabeza'... Después salió uno de ellos a decir 'no hueón, no les hagas nada, no les pegues'... yo creo que debieron haber estado como media hora".

"Se llevaron dos televisores, se llevaron joyas, se llevaron la camioneta, el auto, pero lo que más siento yo son los perritos. Porque los perros se los llevaron o se escaparon donde dejaron todo abierto. Mi hijo anda por ahí desesperadamente buscando su perro. Los perros para ellos son unos hijos, eso es lo que más nos duele en este momento", detalló.

Finalmente, sostuvo que "creo que uno (de los perros) apareció y el otro fue atropellado. Eso es lo más triste que hay. Mi hijo está descontrolado, porque son como hijos los perros".