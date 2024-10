¿Hasta Cuándo?: Alcalde de Antofagasta es cuestionado por millonarios tratos directos y gastos sin justificación

20 oct. 2024 - 23:43 hrs.

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, va a la reelección por un segundo período y actualmente se encuentra en plena campaña, a pesar de que tiene cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público, dos informes lapidarios de Contraloría y una solicitud de destitución en el Tribunal Electoral.

En concreto, se investigan tratos directos por más de $25 mil millones que la municipalidad pagó entre enero de 2021 y julio de 2023. Esto quiere decir que no se pasó por una licitación como exige la ley. El más polémico de ellos fue suscrito con la empresa recolectora de basura Demarco.

Pero también se le acusa de haber realizado una millonaria transferencia a la Corporación Cultural del municipio para la organización de un festival cuya rendición fue objetada.

Polémica por trato directo con empresa recolectora de basura

De acuerdo a lo investigado por el equipo de "¿Hasta cuándo?", la empresa Demarco cumple la labor de recolección y transporte de la basura y aseo de calles hace más de una década en Antofagasta.

El contrato vencía en 2022, pero se acusa al alcalde de no haber llamado a licitación, esperar hasta el último momento para generar una situación de crisis sanitaria y obligar, así, al concejo a aprobar un trato directo para renovar por 11 meses la concesión.

El abogado querellante, Rolando Lorca, aseguró que la gestión del alcalde "colocó al concejo municipal entre la espada y la pared con una metralleta en el pecho. 'Si no aprueban el trato el lunes, termina la recolección de basura en la ciudad y entramos a una emergencia sanitaria'".

"Si uno analiza y ve la duración de los contratos, se va a dar cuenta de que el municipio sabía con 8, con 10 (meses) o con un año de anticipación que el contrato iba a terminar y hacía el trato directo, saltándose la posibilidad de hacer una licitación pública buscando mejores precios", agregó.

Pero el trato directo no es el único problema. La Contraloría acusa al alcalde de no haber firmado un contrato con la empresa Demarco, sino hasta 6 meses después de entrado en vigor el trato directo.

Velásquez suscribió cuatro tratos directos con la compañía por $6 mil millones, lo que fue cuestionado por Contraloría al no haber una justificación para ello. La falta de supervisión de los contratos generaron multas por $500 millones, que no habrían sido pagadas por la empresa ni cobradas por el municipio.

"¿Y si Demarco no cumplía las bases del contrato? ¿Quién fiscalizaba? ¿Y si en vez de utilizar 200 contenedores utilizaba solamente 100? ¿Y si en vez de utilizar 40 camiones utilizaba solo 20? Esas faltas al contrato implican multas que no se cobraron, porque no había contrato. O sea, Demarco estaba ejecutando la gestión del retiro de los residuos en la ilegalidad más absoluta", afirmó Lorca.

Fondos para la realización de un festival veraniego

Otra situación que ha sido cuestionada tiene que ver con la realización de un festival en febrero de 2023. A fines del año anterior, el alcalde traspasó fondos cercanos a los $600 millones, destinados para hacer el evento, a la Corporación Cultural de Antofagasta.

Sin embargo, la transferencia del dinero iba sujeta a una petición especial: el jefe de Recursos Humanos de la Corporación declaró ante la Contraloría que en una reunión el alcalde le pidió que debía contratar a la productora F y M Limitada para que organizara el evento y se encargara de todo.

Según investigó el equipo de "¿Hasta cuándo?", la productora en cuestión habría cometido varias faltas, sobre todo en la primera jornada del festival, como problemas en el acceso al público, provocando atochamientos, fallas de seguridad y escasez de baños, entre otros.

El municipio multó a la productora en cerca de $100 millones, pero en vez de exigir el dinero acordó que ese monto se le descontara de futuros eventos, situación que según la Contraloría es ilegal.

Además, se objetó la rendición de la Corporación por no existir en ella un detalle específico del ítem de cada pago realizado, hecho que junto a otros 14 puntos son la base de un requerimiento de destitución ante el Tribunal Electoral por notable abandono de funciones y faltas a la probidad en contra del alcalde Velásquez.

