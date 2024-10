Cadem: Aprobación del Presidente Boric cae 5 puntos y solo alcanza el 27%

20 oct. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 20 de octubre, la que abordó, entre sus puntos, la aprobación y desaprobación por parte de la ciudadanía en cómo el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno.



Aprobación presidencial

Sobre la aprobación presidencial, se les consultó a los encuestados, independiente de su posición política, si aprueban o desaprueban la forma en cómo Gabriel Boric está conduciendo su gobierno.

Un 65% de los ciudadanos desaprueba la conducción por parte del Mandatario, mientras que un 27% lo aprueba. En tanto, un 5% afirmó que no aprueba ni desaprueba, y el 3% restante afirmó no saber o no respondió.

Cabe señalar que, según la última encuesta Cadem, correspondiente al 11 de octubre, un 32% aprobó la conducción del gobierno por parte del Presidente Boric. Comparados los resultados con los de hoy, hay una baja de 5 puntos en este ítem.

También comparada con la encuesta Cadem de la semana pasada, la desaprobación alcanzó un 60%. Por ende, en relación con los datos que se entregaron hoy, hay un alza de 5 puntos.

Evaluación del equipo de gobierno

En otro punto, se le consultó a los encuestados, independiente de su posición política, si aprueban o desaprueban en cómo los siguientes ministros y subsecretarios están desarrollando su labor.

Estas fueron las respuestas que dieron los ciudadanos:

Jaime Pizarro (ministro Deportes): 66% aprueba, 29% desaprueba

Jeannette Jara (ministra Trabajo y Previsión social): 56% aprueba, 39% desaprueba

Carolina Arredondo (ministra Culturas): 55% aprueba, 32% desaprueba

Álvaro Elizalde (ministro Segpres): 48% aprueba, 46% desaprueba

Maya Fernández (ministra Defensa): 47% aprueba, 46% desaprueba

Ximena Aguilera (ministra Salud): 47% aprueba, 48% desaprueba

Mario Marcel (ministro Hacienda): 47% aprueba, 50% desaprueba

Carlos Montes (ministro Vivienda): 46% aprueba, 51% desaprueba

Luis Cordero (subsecretario Interior, exministro Justicia): 41% aprueba, 52% desaprueba

Nicolás Grau (ministro Economía): 40% aprueba, 54% desaprueba

Camila Vallejo (ministra Vocera de Gobierno): 38% aprueba, 59% desaprueba

Nicolás Cataldo (ministro Educación): 37% aprueba, 59% desaprueba

Carolina Tohá (ministra Interior y Seguridad Pública): 35% aprueba, 62% desaprueba

Cabe mencionar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, habitantes de las 16 regiones del país, logrando 702 casos efectivos de un total de 7.191 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 9,7%.

