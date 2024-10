"No entiendo qué pasó, estaba feliz rehabilitándose": Mamá de cinco hijos lleva tres semanas desaparecida en San Antonio

18 oct. 2024 - 12:44 hrs.

Más de tres semanas son las que lleva desaparecida Vanesa Robalcaba Venegas, una madre de cinco niños y adolescentes que hoy están sumidos en la angustiosa búsqueda de su paradero en San Antonio.

La mujer de 37 años llegó a la comuna costera en abril de este año, proveniente de Villa Alemana, todo en la región de Valparaíso. Allá dejó a su progenitora, quien reveló los miedos que está atravesando por el duro pasado de su hija, vinculado con una adicción a las drogas.

Una desaparición inexplicable

Desde el 24 de septiembre que no se sabe dónde está. Pese a una vida complicada y que solía reaparecer después de días sin tener contacto con ella, este caso resulta inexplicable para la madre de Vanesa.

"Había recuperado su peso, se veía muy linda, estaba feliz rehabilitándose. Me contaba lo que hacía, estaba muy contenta con su tratamiento en Casa Azul —centro en San Antonio orientado a usuarios afectados por adicción o consumo problemático de drogas y alcohol—, donde había ingresado para superar sus problemas", comentó Berta Venegas, la mamá.

Vanesa Robalcaba, la madre de cinco hijos que está desaparecida en San Antonio (Facebook)

"Ella ha tenido muchos problemas, cosas muy difíciles por su consumo, pero no entiendo qué pasó, porque un día no me respondió más", señaló en su conversación con El Líder de San Antonio, agregando que las dificultades de Robalcaba con las drogas se remontan a cuando tenía 20 años, cuando nació su primera hija.

"Ahí las cosas se complicaron. Se involucró con personas que la llevaron por mal camino. Duraba meses sin consumir, pero siempre volvía a caer (...) no voy a dejar de buscarla hasta saber qué pasó", concluyó la mujer de 65 años, dejando a disposición su número telefónico para quienes tengan datos sobre el paradero de Vanesa: +569 6110 9256.