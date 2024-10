"No hay excusa para mi conducta": La carta de disculpas de empresario que insultó a conserje de condominio en Zapallar

17 oct. 2024 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

En el exclusivo condominio Cantagua, ubicado en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso, se vivió un hecho que ha sido condenado de manera transversal a través de las redes sociales. Un video muestra una discusión en la que un portero recibió diversos insultos por parte de un empresario y residente del recinto.

Luego del maltrato, y tras la petición de la administración del condominio, el residente se disculpó con el trabajador a través de una carta.

¿Por qué el empresario insultó al portero?

La situación se originó el 18 de septiembre, luego de que una amiga del hijo del empresario llegara a portería a bordo de un vehículo y desconociendo el número de la casa a la que se dirigía.

Tras esto, y considerando el protocolo, el conserje le solicitó que se contactara con el propietario de la casa que iba a visitar, quien al ser contactado se dirigió a la caseta del conserje, a quien increpó de manera agresiva y utilizando improperios.

La carta de disculpas del empresario

Fechada el 20 de septiembre, la carta de disculpas dice lo siguiente: "Estimado Rodrigo, espero que este mensaje te encuentre bien. Quiero dirigirme a ti personalmente para ofrecerte una sincera y profunda disculpa por mi comportamiento reciente".

"Reconozco que en un momento de tensión te falté el respeto y utilicé un lenguaje inapropiado, lo cual fue completamente inaceptable", sostuvo el hombre en el escrito.

"Me doy cuenta de que mis palabras no solo fueron ofensivas, sino que también han afectado la relación laboral y probablemente tu bienestar personal", indicó. Y agregó: "Entiendo que todos merecen ser tratados con respeto y dignidad, y me arrepiento profundamente de no haber actuado en consecuencia con esos principios".

"No hay excusas para mi conducta"

El residente manifestó que "no hay excusa para mi conducta y lamento en haber fallado en controlar mis emociones. Te aseguro que este incidente me ha permitido reflexionar sobre mis acciones y los efectos que estas pueden tener en los demás".

"Me comprometo a aprender de este error y a tomar las medidas necesarias para mejorar mi comportamiento en el futuro", afirmó, añadiendo que "si bien sé que las palabras no pueden deshacer lo ocurrido, espero que puedas aceptar mis disculpas sinceras. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar el daño causado y restablecer un ambiente de trabajo positivo y respetuoso".

"Valoro tu contribución, temple y respeto en relación con mi conducta y tu trabajo, por lo que deseo pueda seguir colaborando de la misma manera constructiva en tu trabajo como ha sido hasta la fecha", indicó.

"Por favor, no dudes en hablar conmigo si lo consideras necesario. Estoy aquí para abordar cualquier inquietud que puedas tener", concluyó, terminando la carta expresando su "profundo arrepentimiento".