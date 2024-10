"Guerra y Hermosilla querían sacarme porque les estorbaba": Exfiscal Jorge Abott sobre mención en chats de Caso Audios

13 oct. 2024 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El otrora Fiscal Nacional, Jorge Abott, se refirió a su mención en los chats del abogado Luis Hermosilla con el exfiscal Manuel Guerra en el contexto del Caso Audios, asegurando que ambos "querían sacarme porque les estorbaba".

¿Qué dijo Jorge Abott?

En entrevista con La Tercera, comenzó expresando que "me dicen que fui un fiscal nacional débil y ahí tienen a la alta cúpula de Carabineros presos por la operación Huracán, el caso Catrillanca, el megafraude de Carabineros, Exalmar. Abrimos también el caso Dominga, imputaciones a los generales de Carabineros por mal uso de gastos reservados, (...) alguna vez tenía que aparecer toda la verdad".

Al ser consultado por el chat en que el exfiscal Guerra sostuvo que él (Abott) no quería la suspensión para el senador Iván Moreira (UDI), pero que daba lo mismo porque no se necesitaba su autorización, respondió que "quedé perplejo, sentí y siento una decepción profunda. Nunca me imaginé que Guerra no estuviera cumpliendo con los estándares más básicos que deben regir a un fiscal, es francamente horroroso todo eso que estaba oculto y que ahora se conoce".

"¿Quién se iba a imaginar que Guerra estaba desplegando a escondidas esas conductas reñidas con la ética, corruptas? La verdad es que estoy muy molesto, el daño a la imagen de una institución con cientos de funcionarios y fiscales probos es brutal", puntualizó.

Posteriormente, fue consultado por los chats en que Guerra plantea que "hay que estudiar una forma de sacarlo de su cargo" por haber estado supuestamente "afectando al sistema democrático", respecto a lo cual Abott sostuvo que "es increíble. Durante años tuve que soportar un clima de sospechas a mi persona, por el solo hecho que antes de ser fiscal nacional, incluso, antes de entrar en la quina de la Corte Suprema, me reuní con senadores y es que era la forma de que ellos podían conocer los puntos de vista míos, si ellos no me conocían".

"Evidentemente, no lo volvería a hacer, porque con la perspectiva de lo mismo que está viviendo hoy el Poder Judicial, cualquier encuentro o petición de ayuda puede ser mal visto. Sin embargo, en esos chats Guerra y Hermosilla no están molestos conmigo por esas sospechas que había a mi gestión, que le comenté recién, sino todo lo contrario. Es decir, para el imaginario colectivo, incluso esta misma semana lo he vuelto a escuchar, yo era el que venía a “enterrar” los casos de financiamiento irregular. En los chats se ve clarísimo que Guerra y Hermosilla querían sacarme porque les estorbaba para terminar los casos de platas políticas como ellos querían… ¿Y yo era el corrupto?, como han insinuado hasta el cansancio algunos. Yo era una molestia en los planes de ellos dos de buscar una salida espuria a esos casos", agregó.

De igual manera, al ser interrogado por su relación con Guerra, Abott detalló que "él era una persona de confianza. Recuerdo que hacia el final de mi mandato las cosas estaban tensas. Pero nunca me imaginé que hacía eso de pedirle a un interviniente, como lo era Luis Hermosilla, una cita con Andrés Chadwick para 'buscar ellos' una salida a esos casos. Es horrible. Él debió, como cualquier fiscal, haber actuado con absoluta objetividad, y haber resuelto la causa según sus convicciones. Le repito, aunque fuera impopular o le molestara a algún interviniente, porque el deber del fiscal no es agradar, es representar el bien de la sociedad frente a delitos penales".

En la misma línea, añadió que Guerra "estaba queriendo ser parte de algo, de un mundo que no le pertenecía, de los poderosos".

