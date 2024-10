Video muestra violento abordazo en Maipú: Accionar de los vecinos impidió que cinco sujetos armados robaran un auto

13 oct. 2024 - 02:19 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del sábado, un violento abordazo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la calle Arturo Aldunate Phillps de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. Un grupo de cinco sujetos armados intentó robar un vehículo, pero los gritos de la víctima y el accionar de los vecinos impidieron el atraco.

Violento abordazo en Maipú

Según el relato de Juan Carlos Avendaño, el padre de la víctima, el intento de asalto ocurrió a eso de las 17:30 horas, tan solo unos momentos después de que su hija y su nieta lo dejaran en su casa luego de haber realizado una compras.

"Me habré demorado un minuto o un minuto y medio, y siento que suenan las alarmas. ¡Algo pasó! Me vine corriendo y mi hija gritaba, lloraba desesperada y me decía 'Papá, papá, me trataron de quitar mi auto'", relató Avendaño a Meganoticias.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver como un Chevrolet Spark negro se atravesó frente al vehículo de la hija de Juan Carlos, desde el cual descendieron cinco sujetos que amenazaron a la víctima con armas cuando rodearon su vehículo.

Sin embargo, los ladrones no pudieron robar el vehículo, ya que los gritos de auxilio de la hija de Juan Carlos y la rápida ayuda que prestaron los vecinos impidió que los delincuentes tuvieran el tiempo suficiente para hacerse con el auto.

De acuerdo a Juan Carlos, los asaltantes serían todos menores de edad y con poca experiencia delictual. "No eran delincuentes avezados, porque se llevaron un mísero bolso", explicó.

Luego de su fallido intento de asalto, y ante la presencia de los vecinos que salieron a ayudar a la mujer, los asaltantes no tuvieron más remedio que subir nuevamente a su vehículo en el que llegaron y escapar rápidamente del lugar.

Todo sobre Policial