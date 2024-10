Chilenos querían "disfrutar la vida" en Colombia y les robaron $20 millones: Aseguran que dos mujeres los drogaron

09 oct. 2024 - 10:21 hrs.

En las últimas horas se hizo viral la historia de Diego Osman, un tiktoker vinculado al mundo del marketing que sufrió el robo de $20 millones mientras estaba en Colombia junto a un amigo.

Conocido en TikTok como "Osminflow", el chileno admitió que el asalto les ocurrió en un momento en que ambos querían "disfrutar de la vida", pues conocieron a unas colombianas que posteriormente llevaron al departamento en el que se estaban alojando.

Ahí, sin que se dieran cuenta, las presuntas autoras del delito los habrían drogado para quitarles varias especies avaluadas en el millonario monto. A pesar de la gravedad de lo sucedido, el hombre reconoció que "la sacamos barata".

El peligroso "sueño del pibe" que vivía Diego

Diego y su acompañante fueron a "La Pérgola Clandestina", una discoteca en la ciudad de Cali. Mientras estaban comiendo, hicieron un coqueto contacto visual con dos jóvenes que estaban en la mesa de enfrente, pero la situación no pasó a mayores acercamientos.

Cuando fueron a la pista, el amigo empezó a bailar con una mujer y Diego se quedó solo. "No sabía qué hacer, así que salí, me di una vuelta y terminé volviendo donde estaban ellos. Me dijeron 'oye, te vamos a buscar una pareja'", contó en su video.

En esa búsqueda, el tiktoker justó se cruzó con una de las chicas que había visto en la mesa: "Empezamos a bailar, todo bien (...) y en eso llegó la otra amiga. Todo parecía ir súper bien, me coqueteaban; era una cosa un poco rara, porque me coqueteaba una y luego la otra. Había una especie de trío amoroso, entonces yo estaba cumpliendo el sueño del pibe".

Diego asegura que fueron drogados con una conocida sustancia

Cuando la fiesta terminó y era hora de irse, el chileno les propuso ir al departamento en el que alojaban, lo que terminó catalogando como "un grave error", dado que no conocía a las colombianas.

Al llegar al apartamento, "nos fuimos a una habitación para seguir conversando y nos empezaron a dar cerveza. Una de ellas se fue al baño y en el momento no lo asociamos, pero utilizaron una droga que se llama burundanga. Ahí fue cuando nos robaron", aseguró el joven.

Diego despertó a las pocas horas después y notó que no portaba un lujoso reloj en su muñeca. Además, el equipo de grabación con el que iba a crear contenido en Colombia tampoco estaba.

"El dinero se recupera, pero la vida no y con eso no podemos jugar. Desconfíen, sean desconfiados; esto nos pasó porque queríamos vivir la vida loca, disfrutar, pero hay que ser más consciente", concluyó el joven, cuya historia concentra más de 70 mil visualizaciones y miles de likes.