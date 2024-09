"Comunidad de Chile, solo quiero que me expliquen": Española acusa que no la atendieron por no dejar propina

30 sept. 2024 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven española se hizo viral en redes sociales tras relatar un desagradable momento que vivió durante su estadía en Chile al salir a beber en un bar de Providencia, en la Región Metropolitana. "El otro día en un bar de Manuel Montt no me quisieron atender", contó la mujer. La joven había ido a celebrar el comienzo de Fiestas Patrias con una amiga, sin embargo, decidieron no dejar propina, lo que habría generado la molestia de los meseros, que se negaron a seguir atendiéndolas.

"Yo no trabajo gratis"

La joven relató: "Fuimos a pedir la cuenta, vimos que la propina era bastante y que con la propina nos pedíamos una consumición más, entonces decidimos no dejar. Como no era obligatoria, pensamos que no habría ningún problema".

En ese momento, el camarero les habría puesto trabas para pagar, solicitándoles que lo hicieran en efectivo y diciéndoles que el pago mínimo de tarjetas era de $20.000. Pese al incómodo momento, lograron pagar sin la propina y luego llegó otro mesero a tomarles un nuevo pedido.

Tras pedir un terremoto, solicitaron nuevamente la cuenta "y no dejamos propina. Dijimos que íbamos a pagar por separado y con tarjeta y nos vio con mala cara. Después de eso, le fuimos a pedir una tercera consumición. El camarero directamente me vio con mala cara y me dijo: 'No'", aseguró la española.

La mujer les preguntó por qué no las seguirían atendiendo, a lo que el mozo habría respondido: "Es que yo no trabajo gratis". Las jóvenes alegaron que estaban pagando por el consumo. "Ya, pero no estás dejando propina", le respondieron.

¿Es obligatoria la propina en Chile?

El Código del Trabajo establece que la propina no es obligatoria en ningún sector del comercio y solo se puede sugerir "en los establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares".

En estos casos se puede solicitar el 10% de lo consumido, pero el cliente puede perfectamente rechazar la propina y solo pagar por los alimentos y bebestibles.

"Comunidad de Chile, solo quiero que me expliquen. No entiendo muy bien cómo va el tema de las propinas en Chile porque si no son obligatorias, ¿por qué la gente te presiona y te obliga para que las pagues?", concluyó la española en el video.

