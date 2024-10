Víctima de femicidio frustrado denunció que no le pagan sus licencias médicas: "Esto ha sido un proceso largo"

06 oct. 2024 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 5 de agosto de 2024, una mujer fue víctima de un femicidio frustrado en la comuna de Estación Central, región Metropolitana, luego de que un hombre que la cortejaba, ingresara a su departamento y le propinara tres impactos balísticos.

En conversación con Meganoticias Alerta, la víctima, identificada como Verónica y quien es jefa de hogar, relató lo ocurrido y también denunció que no le han pagado sus licencias médicas.

"Esto ha sido un proceso largo de recuperación de mis heridas. Y la razón de pedirles ayuda a ustedes, fue en fondo para difundir todo lo engorroso del trámite, tanto para recibir ayuda del Sernameg y precisamente por el tema de la Isapre, que ante un hecho tan grave rechazan las licencias por no contar con 90 días de cotizaciones en la AFP", le comenzó relatando Verónica a la periodista Tamara Vilogrón.

La mujer agregó que "quedé con una laguna -previsional- en febrero, marzo y abril. A contar del 22 de mayo -de este año-, yo vuelvo a encontrar trabajo y me encontraba en esta situación hasta el 5 de agosto, donde ocurre este hecho, el cual me ha generado estar con licencia hasta el día de hoy y por un tiempo más, dado el postoperatorio y las complicaciones indirectas que hubo durante el proceso".

Verónica, además, dijo que pagó su Isapre de forma particular en los meses que estuvo cesante. Eso sí, sobre las cotizaciones de la AFP, aseveró que no pudo pagar y reconoció que "en ese minuto no eran para mí prioritarias, dado que yo soy jefa de hogar. Por lo tanto, hay que pagar dividendo, gastos comunes, cuentas básicas, alimentación. Pensando que uno lleva 26 años cotizando en una AFP, no era prioritario en ese minuto, sí en la Isapre en caso de alguna enfermedad".

"Se configuraron un montón de negligencias"

La víctima también expuso cómo ocurrió el femicidio frustrado, donde indicó que el hombre, quien se encuentra en prisión preventiva, entró al edificio donde vivía sin ningún tipo de restricción por parte de la consejería.

"Esta persona a la fecha no era nada mío, llevaba meses sin ningún tipo de contacto. Él no supo aceptar un 'no' desde harto tiempo (...). Él se presentó en mi casa como un energúmeno, ingresó a mi hogar y de entrada me propinó un primer disparo, el cual fue en el tórax. Él aludía por qué yo lo trataba tan mal, era lo único que repetía".

Verónica también apuntó a la responsabilidad de la consejería y administración de su edificio, dado que no existió algún registro ni control del hombre.

"Él no es residente del edificio y entró como 'Pedro por su casa'. Tocó el timbre de mi hogar. Yo miro por el ojo mágico y ya no se visualizaba a ninguna persona, pero yo dije que pudo ser algún vecino que dejó un flyer o alguna persona que dejó algún tipo de carta, así que salí a mirar y cuando voy cerrando la puerta, esta persona ingresó de forma violenta, se sacó la capucha, yo lo identifico y empezó a decir por qué yo lo trato tan mal", relató la mujer.

"Él me propinó tres impactos de bala. Aun así, estando baleada, yo sigo dando la pelea, nunca esta persona me pudo derribar, pero obviamente me provocó otro tipo de lesiones como mordeduras y patadas", agregó Verónica.

Luego de que el hombre concluyera el ataque, la víctima señaló que "en el minuto en que yo le logro quitar el arma, incluso le propino un golpe con la misma arma, un vecino se acercó y lo tomó por la espalda, lo ingresó a un ascensor, pero fue tal el grado de la negligencia de la administración del edificio, así como esta persona ingresó, salió por sus propios medios sin que nadie lo pudiera detener. No pusieron ningún obstáculo y ni bloquearon el ascensor".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

