Del calor veraniego a una "lluvia importante" en Santiago: Revisa el pronóstico del tiempo de Jaime Leyton

05 oct. 2024

¿Qué pasó?

Como "tiempo veraniego" calificó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, la "ola de calor" que se registrará este fin de semana en la Región Metropolitana. Sin embargo, esta condición no durará muchos días, ya que para el lunes y martes se pronostican precipitaciones en la ciudad de Santiago.

Ola de calor en Santiago

De acuerdo al profesional, ayer viernes "se cumplió el segundo día de ola de calor y hoy día (sábado) es el tercer día de esta ola de calor en Santiago y en la zona central".

Además, explicó que la ola de calor ocurre cuando las temperaturas están "sobre cierto umbral, que en esta época es en torno a los 28°" por tres días consecutivos. Para este sábado se esperan 28° en la capital, temperatura que se elevará hasta 28,1° mañana domingo, en lo que sería el cuarto día de ola de calor.

Lluvias a inicio de semana

Pese a esto, Leyton anunció "precipitaciones el día lunes al atardecer, después de las seis de la tarde, hasta más o menos las seis de la madrugada del día martes 8", debido a una "baja segregada" que estará presente entre el sur de Atacama y la región del Maule.

Pese a las lluvias, el meteorólogo explicó que "no cambia el panorama demasiado en cuento a las temperaturas. Se mantienen las mañana abrigadas tanto durante como posterior a eso (precipitaciones). No llega el frío después de esta lluvia".

Respecto a los registros de agua caída, estos podrían acumular "entre 10 y 20 milímetros", lo que para la época del año "no es una lluvia menor, no son precipitaciones débiles. Vamos a tener una mezcla entre lluvia y chubascos (...) No es descartable la probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera".

"10 a 20 milímetros es casi el total del mes de octubre, así que no es menor la lluvia. Es una lluvia normal, en términos del desarrollo de un evento, pero para la época del año es una lluvia importante", cerró Jaime Leyton.

