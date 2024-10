Defensa de Luis Hermosilla por filtraciones: "Sabemos que la fuente es el Ministerio Público"

04 oct. 2024 - 22:00 hrs.

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora" la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, abordó el llamado "Caso Audios" y se refirió a las filtraciones que han habido en medio de la investigación, apuntando a la Fiscalía.

En ese contexto, la defensa abordó la resolución de la Fiscalía Nacional de no inhabilitar a la fiscal Regional Oriente Lorena Parra.

"En esta causa han pasado cosas que me han sorprendido", expresó Juan Pablo Hermosilla. "Se produce la siguiente secuencia: queda claro que esto está a cargo de la fiscal Lorena Parra, la investigación, y el teléfono y sus datos. Les recuerdo que en ese teléfono hay varias cosas que no tienen porqué ser públicas; primero, cosas de la vida privadas; y en segundo lugar, tiene temas muy graves relacionados con el secreto profesional".

"Sabemos que la fuente es el Ministerio Público"

"Lo que empieza a pasar en paralelo a este juicio (...) es que empezaron a ocurrir filtraciones cuando sólo tenían estos antecedentes el Ministerio Público, no lo teníamos nosotros, no los tenía el Consejo de Defensa del Estado, no los tenía nadie. Sólo estaban en manos del Ministerio Público y empiezan a producirse filtraciones", expuso el abogado.

"Notamos la siguiente secuencia: aparece una cosa puntual que se filtra, desconectada al resto, 'conversaciones de Luis con la ministra Vivanco por WhatsApp'. Detrás se arma una suerte de escándalo... Es una filtración anónima, el medio de comunicación no informa quién... pero sabemos que la fuente es el Ministerio Público", aseveró.

Respecto a si tienen certeza de que las filtraciones provienen de la Fiscalía, respondió: "no, no voy a tener total certeza hasta que se investigue". "Con la información que yo tengo hoy día, es lo que yo creo. Y creo que es evidente, no estoy diciendo una cosa estrafalaria".

"Alguien está escogiendo objetivos precisos"

"Pero además después pasa otra cosa que es más preocupante. Se filtra esto a la prensa y después aparece el Ministerio Público diciendo ‘uuh, que grave, voy a abrir una investigación’. Y uno dice pero cómo, si esto estaba en manos de ustedes de antes", cuestiona Hermosilla, indicando que "yo dije aquí hay alguien con una agenda y alguien que está escogiendo objetivos precisos".

Al ser consultado sobre quiénes estarían detrás de esto, señaló: "yo no lo sé (...) y creo que aquí hay que hacer una investigación, creo que es obligatorio hacer una investigación, creo que lo que ha pasado es extraordinariamente grave y que además da cuenta de que aquí, ha propósito de porque pedimos la inhabilidad de la fiscal Parra, han ocurrido cosas extraordinariamente anómalas. No sólo anómalas, en mi opinión han ocurrido cosas delictuales".

En cuanto a si cree que dentro de esta estrategia de elegir "objetivos precisos" podría estar la fiscal Parra, dijo: "no lo sé.. Yo no creo que ella haya actuado de mala fe, pero creo que ella se ha equivocado de forma tremenda, porque al saber (...) el nivel de contactos que ella ha tenido con Luis, el nivel de favores que ella le pedía a Luis, a mí me parece que ella se debió haber inhabilitado porque una fiscal que tiene ese nivel de conflicto que no ha aparecido en la prensa y que sabe que en cualquier momento puede aparecer ¿cómo se va a defender esa persona?, siendo lo más dura con Luis Hermosilla, cosa que si aparecen las cosas nadie diga 'ella lo favoreció porque le pidió unos favores en su momento'".

Sobre si piensa que la fiscal es neutral, sólo respondió que "yo creo que está en una situación imposible".

Defensa de Luis Hermosilla sostiene que podrían aparecer más nombres en el caso

Por otra parte, Juan Pablo Hermosilla aclaró que no ha dado a conocer las conversaciones que le entregaron desde la Fiscalía porque sólo ha revisado el 10% de ellas. De todos modos, sostuvo que "absolutamente" van a salir otros nombres dentro del caso.

Ante la pregunta si estas figuras podrían ser del mundo de la izquierda o centro-izquierda, indicó: "prefiero usar la palabra de que esto es transversal".

La relación de Luis Hermosilla de Andrés Chadwick

Respecto a cómo está la relación de su hermano con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, el abogado afirmó que "está como estaría cualquier persona en esta situación, con dificultades. Ellos ya ni pueden tener contacto directo porque puede tener implicancia en la causa, entonces se ha interrumpido la relación. Pero ellos tienen un vínculo que viene del año 1973".

Asimismo, descartó haber borrado mensajes entre ambos amigos. "Nosotros no hemos borrado nada y el teléfono que recibe la Fiscalía en su momento, recuerda que no lo entregamos nosotros sino que fue incautado por la orden de un juez de garantía, no había nada borrado".

Al ser consultado sobre quién podría haber borrado información, respondió: "no tengo la menor idea, pero sospecho que la misma persona que estaba filtrando y que estaba usando la información, no para fines judiciales legítimos, sino para hacer esto que pasó... Sospecho que también puede haber borrado otros mensajes que pueden haber sido incómodos para algunas personas".

La relación de Luis Hermosilla con Sebastián Piñera

Sobre si hubo un intento de proteger al exPresidente Sebastián Piñera a través del exfiscal Manuel Guerra, el defensor indicó que "por los antecedentes que tengo, no. Pero conozco una parte, pero aquí hay un vínculo que viene hace muchos años y, por lo tanto, estoy viendo pedacitos... De hecho, no he alcanzado a llegar a revisar ni de lejos la totalidad de los mensajes o intercambio que ha habido con el fiscal Guerra".

Además, reconoció que su hermano y Piñera "tuvieron algunas conversaciones, obviamente, aunque aclaró que estás fueron "más bien limitadas y creo que irrelevantes, me imagino que por eso nadie las ha filtrado".

En cuanto a la relación de Luis Hermosilla con el exfiscal Guerra, expuso que "creo que se desarrolló una relación cercana a la amistad, no sé si ellos la categorizarían de amistad, pero socialmente mucho más... porque en las cosas que he podido ver está lleno de comentarios que no tienen nada que ver con cosas judiciales". En ese sentido, expresó que "uno entiende que haya un reproche ético".

Finalmente, Juan Pablo Hermosilla detalló que su hermano y la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, "tuvieron una relación que fue haciéndose cada vez más próxima", descartando que se hayan conocido a través de él, como señaló la magistrada en una entrevista con La Tercera. "De hecho, yo no sabía que se conocían", aseveró.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

